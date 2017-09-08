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Медики не ждут снижения числа смертей на дорогах Пхукета

Количество смертей на дорогах острова в этом году будет не ниже уровня прошлого года, когда в результате дорожных аварий погибли 174 человека.

Шела Рива

8 Сентября 2017 11:23:02

В прошлом году в авариях на Пхукете погибли 174 человека. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
В прошлом году в авариях на Пхукете погибли 174 человека. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что снижения числа смертей на дорогах ожидать не стоит, корреспонденту «Новостей Пхукета» рассказал Сурангсри Сритаманот из стратегического департамента больницы Thalang Hospital. Неутешительный прогноз господина Сритаманота базируется на статистике из трех источников.

«У нас есть информация из трех баз данных: администрации провинции, полиции и местного офиса Минздрава. С января по апрель в результате дорожных аварий на Пхукете погибли 68 человек», – заявил господин Сритаманот.

«Мы пока еще не собрали статистику за апрель-сентябрь, но прогноз таков, что число будет либо в районе прошлогоднего, либо чуть выше. Тогда было зафиксировано 174 смерти», – добавил он.

Днем ранее совещание по вопросу о дорожных авариях провел губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг. В ходе встречи глава местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Монгкон Темрат рассказал, что «число аварий в Таиланде снижается», однако показатель смертности все равно остается высоким – ежегодно в результате ДТП на тайских дорогах гибнут около 21,4 тыс. человек.

«Это в среднем по 1785 человек в месяц или 59 человек в день», – заявил господин Темрат.

«Большая часть аварий происходит из-за превышения скорости, вождения в пьяном виде и опасных обгонов», – добавил он.

Господин Темрат не привел статистики по Пхукету, однако еще в 2015 году вице-президент пхукетского офиса Фонда в сфере политики дорожной безопасности говорил, что среди всех провинций страны Пхукет является лидером по числу погибших и пострадавших в дорожных авариях.

В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выпущенном в 2015 году (и базирующемся на данных 2012 года) Таиланд занимал второе место в мире по числу смертей на дорогах с показателем 36 погибших на 100 тыс. населения. При этом показатель рассчитывался на основе имевшийся у ВОЗ информации о 14 тыс. погибших за год.

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