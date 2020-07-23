Медицинский хаб в Май-Кхао оценили в 3 млрд бат

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон раскрыл новые подробности плана по организации медицинского кластера международного уровня на севере Пхукета. В частности, реализация проекта должна обойтись в 3 млрд бат, а деньги планируется взять из фонда Минфина, предназначенного для смягчения социально-экономических последствия пандемии коронавируса.

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Впервые о проекте медицинского хаба было объявлено в 19 июня 2020 года, когда проект анонсировала PR-служба пхукетской администрации. Тогда же были опубликованы и первые эскизы планирующегося комплекса, который должен расположиться на выходящем к морю участке земли неподалеку от полицейского участка Тха-Чат-Чай. Выкупать землю у владельцев не требуется, поскольку она находится в государственной собственности.

В качестве инициаторов проекта назывались губернатор Тавипатана, доктор Суконтапон, глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкэу и «представители различных секторов» без указания, о ком конкретно идет речь. При этом в последнем своем выступлении доктор Суконтапон заявил, что сама «идея» продвижения медицинского туризма на Пхукете была «инициирована» в 2017 году, когда губернатором острова являлся Норапхат Плодтхонг. Суть плана заключалась в объединении двух сильных секторов экономики Пхукета – сферы медицинских услуг и туризма.

По словам доктора Суконтапона, сейчас идею медицинского хаба в Май-Кхао обсуждают Министерство здравоохранения и туризма. Затем план будет передан на рассмотрение в кабинет министров, пишет Bangkok Post.

В рамках первой фазы проект планируется возвести четыре объекта медицинско-оздаровительного характера: «международную плазу здоровья», премиальный центр долгосрочного ухода за престарелыми, «хоспис» для неизлечимо больных пациентов и реабилитационный центр широкого профиля. Также предполагается и сопутствующая инфраструктура, включая точки оказания консульских услуг, отельно-жилой фонд, офисы экскурсионных операторов.

По словам доктора Суконтапон, завершение строительства объектов первой фазы ожидается в сентябре следующего года, а обойдется их возведение и оснащение в 1,29 млрд бат. При этом, как говорилось выше, проект пока что даже не передан в кабмин и никаких финансов на него не выделено.

Бюджет второй фазы медицинского хаба – 1,67 млрд бат, а ожидаемый срок завершения – 2022 год, заявил глава Vachira Hospital. Профилем этой части комплекса будет «предотвращение COVID-19 или других пандемий в будущем». Также планируется построить онкологический центр, оснащенный, в том числе, аппаратурой для лучевой терапии.

«Проект будет транслировать образ Пхукета как курорта с доступными медицинскими услугами и туризмом мирового класса», – заявил доктор Суконтапон.

При этом в пресс-релизе пхукетской PR-службы, напротив, говорилось, что «цель проекта – развивать Пхукет как центр дорогостоящих медицинских услуг и международного туризма».

Отметим, что выбранная локация, суда по всему, является тем самым местом, где более 10 лет назад планировалось построить «международный конференц- и выставочный центр». Проект так и не был реализован.

Также неподалеку находится комплекс Phuket Gateway. Этот туристический парк был открыт в 2007 году и с тех пор пустует. Изначально предполагалось, что место станет центром притяжения туристов и первой точкой, куда будут попадать прибывающие на остров туристы. В 2017 году парку пообещали перерождение, но после двух анонсов в формате пресс-релизов никакой информации о нем больше не было.