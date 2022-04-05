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Мечети Срисунтхорна получили продукты и воду к Рамадану

Мэр тамбона Срисунтхорн Чалермпон Кердсап посетили районные мечети, пообщавшись с духовными лидерами мусульманам и передав последователям ислама продукты питания и воду для вечерних трапез в Рамадан. Визиты в пять мечетей прошли 4 апреля.

Новости Пхукета

5 Апреля 2022, 03:20 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

«Сейчас подходящее время для подобных дел, поскольку Рамадан считается самым благословенным месяцем у мусульман. Это месяц добрых поступков», – цитирует заявление мэра PR-служба администрации Пхукета.

Переданные пяти мечетям пожертвования включали рис,финики, сахар, чай, кофе, растительное масло, питьевую воду и другие продукты.

По словам господина Кердсапа, поддержка мечетей демонстрирует «искренность и поощряет людей практиковать свою религию и укреплять намерение делать добрые дела в самый достойный месяц, что принесет понимание относительно устойчивого развития».

 

 

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