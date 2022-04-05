Мечети Срисунтхорна получили продукты и воду к Рамадану

«Сейчас подходящее время для подобных дел, поскольку Рамадан считается самым благословенным месяцем у мусульман. Это месяц добрых поступков», – цитирует заявление мэра PR-служба администрации Пхукета.
Переданные пяти мечетям пожертвования включали рис,финики, сахар, чай, кофе, растительное масло, питьевую воду и другие продукты.
По словам господина Кердсапа, поддержка мечетей демонстрирует «искренность и поощряет людей практиковать свою религию и укреплять намерение делать добрые дела в самый достойный месяц, что принесет понимание относительно устойчивого развития».