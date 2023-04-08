Майский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Дата/Время начала: 6 Мая 2023, 06:00 PM - 6 Мая 2023, 10:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Местом проведения майского ужина Chaine des Rotisseurs Phuket станет знаковое для пхукетской гастрономической сцены – открытый в 1991 году ресторан Siam Supper Club. Ужин пройдет 6 мая 2023 года, гостей ждет восхитительное меню с тщательно подобранными к блюдам напитками. Программа будет составлена специально для Chaine des Rotisseurs. Дресс-код для мужчин: пиджаки и брюки. Стоимость участия: 6 тыс. бат с человека для членов клуба, 7,5 тыс. бат для узкого круга гостей со стороны. Заказ столиков через phuketticketmaster.com

*Оплата осуществляется банковским переводом, оплатить необходимо только ужин, иные сборы относятся к прочим платежным вариантам