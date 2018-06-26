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Майский спад турпотока из России не испортил статистику

В мае 2018 года Таиланд принял на 13%. меньше россиян, чем в мае 2017. Впрочем, общий результат пяти первых месяцев – рост на 21,4%.

Новости Пхукета

26 Июня 2018 15:44:38

Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons
Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Турпоток из России в Таиланд сократился в мае на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (57,1 тыс. человек против 65,7 тыс.) и оказался в несколько раз ниже апрельского (126,4 тыс.), однако это не оказало значительного влияния на общую статистику за пять месяцев ввиду ежегодной слабости майских показателей.

Традиционно в майские праздники россияне предпочитают Таиланду другие места отдыха, а основной турпоток приходится на начало и конец года. В абсолютных числах нынешний май проиграл маю 2017 года всего 8,6 тыс. туристических прибытий из России. Соответствующая статистика содержится в отчете, опубликованном на сайте Министерства туризма и спорта Таиланда.

Всего за пять месяцев Таиланд принял 16,5 млн иностранцев (рост на 12,6% год к году). Число прибытий из России составило 802,5 тыс. (рост на 21,4%). Лидером среди всех стран по-прежнему остается материковый Китай, на долю которого пришлось 5 млн прибытий (рост на 24,7%).

Вслед за Россией в списке самых массовых европейских рынков располагаются Великобритания (432,8 тыс. человек), Германия (432,6 тыс.) и Франция (381,2 тыс.). Турпоток из этих государств также демонстрирует позитивную динамику, однако темпы роста намного ниже российских.

Из США в Таиланд прилетело в январе-мае чуть больше 477,5 тыс. человек (рост на 6,9%), из Австралии – 318,9 тыс. (спад примерно на 1%).

Как указал постоянный секретарь Министерства туризма и спорта Понгпану Светарундра, зарубежные туристы в мае принесли тайской экономике около 136,7 млрд бат выручки, при этом сгенерированная за пять месяцев выручка составила в районе 867,46 млрд бат. Таким образом финансовый показатель за пятимесячный период этого года на 16,1% выше прошлогоднего.

Согласно отчетам Минтуризма, россияне в мае принесли Таиланду около 5,2 млрд бат (минус 9,5% год к году), а за пять месяцев – 63,8 млрд бат (плюс 22,2% год к году). В пересчете на одного человека это 91 тыс. бат и 72 тыс. бат соответственно.

Отметим, что в своих отчетах Министерство туризма опирается на данные Иммиграционного бюро Таиланда, которое фиксирует пересечение границ иностранцами с любыми целями, а не только с туристическими. При это источники информации о выручке туристической отрасли ведомство не разглашает.

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