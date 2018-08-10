Майкл Эйлинг возглавил Blue Tree Phuket

Развлекательным парком Blue Tree Phuket, строительство которого сейчас ведется в Чернг-Талей, будет руководить ветеран пхукетской индустрии гостеприимства Майкл Эйлинг. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе Blue Tree Phuket (первом с момента запуска проекта).

11 Августа 2018 13:00:00

В течение двух последних лет господин Эйлинг занимался проектом Blue Tree Phuket в качестве консультанта, однако с июля этого года официально стал генеральным менеджером. На сайте проекта он также уже указан как GM.

Blue Tree Phuket – один из самых крупных проектов подобного типа на Пхукете с бюджетом в 1,33 млрд бат. Развлекательный парк возводится на участке площадью 140 рай у шоссе Srisoonthorn Rd. в тамбоне Чернг-Талей.

Согласно плану создателей, первая фаза проекта на площади в 70,8 рай должна быть завершена в первом квартале 2019 года. Список объектов первой фазы включает аквапарк, четырехэтажный пляжный клуб, фитнес-зону, детский клуб и пространства для размещения точек розничной торговли и общепита.

Также на территории Blue Tree Phuket должны расположиться крупный супермаркет, офисные пространства, амфитеатр для ночных развлечений, почти два десятка кафе и ресторанов, парковка на 500 автомобилей.

Центром развлекательного парка станет рукотворное озеро площадью 17 тыс. кв. м., у которой будет насыпан песчаный пляж. Один из берегов будет отдан под аквапарк с водными горками, детской зоной и даже специальной скалой для прыжков в воду. При этом создатели Blue Tree Phuket изначально заявили, что намерены использовать передовые экологически безопасные технологии, так что «озеро будет потреблять в 100 раз меньше химикатов и в 50 раз меньше энергии, чем традиционные плавательные бассейны».

«Я рад иметь возможность быть причастным к амбициозному проекту подобного размаха. Blue Tree Phuket станет новой иконой острова и будет способствовать изменению имиджа этого всемирно уважаемого курорта», – заявил господин Эйлинг после официального назначения генеральными менеджером.

Перед тем, как присоединиться к команде Blue Tree Phuket, господин Эйлинг в течение 12 лет работал в комплексе Laguna Phuket, в том числе курируя отели Banyan Tree, Dusit Thani, Sheraton Grande. Впрочем, в последние два года специалист занимался именно Blue Tree Phuket – «от этапа общего планирования комплекса до выбора партнеров и менеджмента».

По словам господина Эйлинга, новый развлекательный парк нацелен в равной мере на туристов и на местное сообщество, включая его тайскую и экспатскую части. Анонсированная цена билета в 1000 бат с человека действительно выглядит посильной для значительной части жителей острова.

«Конечно, Пхукет всегда будет знаменит своим живописным морем и песчаными пляжами, но в последнее время существует и четкий запрос на альтернативные развлечения», – говорит господин Эйлинг, подчеркивая, что именно на реализацию этого запроса и направлен проект Blue Tree Phuket.