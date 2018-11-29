Маяк надежды: Образовательный центр Good Shepherd на Пхукете

Расположенный неподалеку от пирса в Рассаде образовательный центр Good Shepherd можно смело назвать одиноким маяком надежды для многочисленного сообщества трудовых мигрантов из Мьянмы, ютящихся в неприглядных хибарах этого отнюдь не туристического района Пхукета.

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Создатель центра – сестра Лакана – начала работу с бирманскими детьми еще восемь лет назад, а сейчас в открытой Лаканой школе учатся почти 250 бирманских детей в возрасте от пяти до 16 лет. И если вам нужен пример того, на что способна горстка неравнодушных людей, то школа Good Shepherd – это как раз он.

Основных задач у центра три. Дать шанс в жизни бедным и обездоленным. Обеспечить каждого ребенка возможностью реализовать свое право на образование. Держать двери открытыми для всех, кто нуждается в помощи. Мало кто из гостей Пхукета задумывается о том, в каком положении находятся на острове дети бирманских мигрантов, не являющиеся гражданами страны и поэтому лишенные множества базовых вещей, которые государство гарантирует детям тайским. И именно этот туман незнания пытается развеять Good Shepherd.

Свою работу с бирманскими детьми Сестра Лакана начала с того, что обустроила в одном из лагерей трудовых мигрантов «классную комнату» из подручных материалов. Все оснащение состояло из одной классной доски, весь персонал – из одного учителя. Впрочем, уже через несколько месяцев стало понятно, что даже такая школа – это намного больше, чем было у детей до этого. Трудовые мигранты узнавали о Сестре Лакане и приводили к ней своих детей, которых очень быстро набралось больше сотни.

Следующие три года Сестра Лакана и ее последователи занимались тем, что собирали средства на строительство полноценной школы. Наконец, в 2013 году, эта школа открылась, причем расположилась она всего в паре километров от того лагеря, где начинала работать Сестра Лакана. Основными преподаваемыми дисциплинами стали английский, бирманский и тайский языки, чтобы дети могли интегрироваться и в тайское, и в бирманское общество, когда вырастут.

Сейчас в школе Good Shepherd работают восемь преподавателей из Таиланда и Мьянмы. Преподавание бирманской учебной программы ведется на тот случай, если ребенок и его родители вернутся в родную страну. В организации уроков английского помогают волонтеры из числа членов экспатского сообщества Пхукета, а идейным вдохновителем и сердцем проекта остается Сестра Лакана.

Работа Good Shepherd не ограничивается одними занятиями в школе. Фонд посещает семьи своих подопечных, организует раздачу пожертвованной благотворителями еды и вещей первой необходимости, помогает с медицинским обслуживанием. Бирманское сообщество в меру своих сил также пытается поддерживать школу, но нельзя не признать, что большинство этих семей живет в нищете и свободных денег не имеет в принципе.

Плохие новости заключаются в том, что в ближайшее время школа лишится основного источника финансирования и ее работа окажется под угрозой. Не будет преувеличением сказать, что под угрозой находится вся восьмилетняя работа Сестры Лаканы и ее команды, поэтому прямо сейчас активисты Good Shepherd отчаянно ищут средства, которые позволили бы сохранить маяк надежды для бирманских детей. В связи с этим фонд будет рад любой помощи со стороны неравнодушных жителей острова, готовых пожертвовать школе деньги или поддержать ее работу в качестве волонтеров.

«Вчера уже прошло. Завтра еще не наступило. У нас есть только сегодня. Давайте начинать», – сказала некогда Мать Тереза. И если вы давно думали о том, чтобы сделать доброе дело во благо Пхукета, то сегодня как раз тот самый день.

Связаться с образовательным центром Good Shepherd можно через сайт www.goodshepherdcentrephuket.com, на странице в Facebook (facebook.com/goodshepherdlearningcenter.phuket) и по телефону +66(0) 085 908 6560. На ноябрь организация запланировала серию благотворительных мероприятий, к участию в которых приглашаются все желающие.