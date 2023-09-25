Майа-Бэй открывается для посещения с 1 октября

Залив Майа-Бэй входит в состав нацпарка Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park. От Пхукета до него – порядка 45 км, от Ао-Нанга – около 40 км. Туристическим судам запрещено заходить в саму бухту, высаживать туристов нужно в заливах Ао-Сама и Ао-Локо. Оттуда гости должны идти на пляж пешком.
Массовый туризм едва не погубил Майа-Бэй, пока в 2018 году Министерство природы на уступило требованиям экологов и не закрыло бухту сразу на три года, большая часть которых пришлась на время пандемии.
После периода реабилитации пляж стал доступен на несколько месяцев в первой половине 2022 года, но затем Майю снова отправили на отдых к высокому сезону. Еще одно непродолжительное закрытие было в январе 2023 года, когда в бухте Сама доделывали пирс для приема туристических катеров. В саму Майа-Бэй, как говорилось выше, лодки больше не заходят.
В октябре 2022 года, когда Таиланд снимал последние коронавирусные ограничения, Департамент нацпарков (DNP) опубликовал следующую памятку с правилами для туристов:
- Не купайтесь в бухте;
- Не сходите с тропы по пути в бухту ради безопасности;
- Не трогайте кораллы и других представителей морской фауны;
- Не используйте крем от солнца, содержащий опасные для кораллов компоненты;
- Не используйте пищевые контейнеры из пенопласта;
- Не оставляйте после себя мусор;
- Не кормите рыб в море;
- Не запускайте дроны без разрешения;
- Не швартуйтесь на кораллах, если вы на лодке.
За все перечисленные нарушения предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. бат до 100 тыс. бат, сообщил Департамент нацпарков. Однако тайское законодательство по основным из вышеперечисленных нарушений предусматривает и более жесткое наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа.