Майа-Бэй открывается для посещения с 1 октября

В заливе Майа-Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле завершается двухмесячная реабилитация экосистемы, с 1 октября бухта из фильма «Пляж» снова будет доступна для посещения. Как и в прошлом году, от операторов будут требовать строгого соблюдения правил организации экскурсий, включая предварительную подачу заявок на поездки. Официальные лиц продолжат контролировать поток туристов.

Залив Майа-Бэй входит в состав нацпарка Hat Noppharat Thara – Mu Koh Phi Phi National Park. От Пхукета до него – порядка 45 км, от Ао-Нанга – около 40 км. Туристическим судам запрещено заходить в саму бухту, высаживать туристов нужно в заливах Ао-Сама и Ао-Локо. Оттуда гости должны идти на пляж пешком.

Массовый туризм едва не погубил Майа-Бэй, пока в 2018 году Министерство природы на уступило требованиям экологов и не закрыло бухту сразу на три года, большая часть которых пришлась на время пандемии.

После периода реабилитации пляж стал доступен на несколько месяцев в первой половине 2022 года, но затем Майю снова отправили на отдых к высокому сезону. Еще одно непродолжительное закрытие было в январе 2023 года, когда в бухте Сама доделывали пирс для приема туристических катеров. В саму Майа-Бэй, как говорилось выше, лодки больше не заходят.

В октябре 2022 года, когда Таиланд снимал последние коронавирусные ограничения, Департамент нацпарков (DNP) опубликовал следующую памятку с правилами для туристов:

Не купайтесь в бухте;

Не сходите с тропы по пути в бухту ради безопасности;

Не трогайте кораллы и других представителей морской фауны;

Не используйте крем от солнца, содержащий опасные для кораллов компоненты;

Не используйте пищевые контейнеры из пенопласта;

Не оставляйте после себя мусор;

Не кормите рыб в море;

Не запускайте дроны без разрешения;

Не швартуйтесь на кораллах, если вы на лодке.

За все перечисленные нарушения предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. бат до 100 тыс. бат, сообщил Департамент нацпарков. Однако тайское законодательство по основным из вышеперечисленных нарушений предусматривает и более жесткое наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа.