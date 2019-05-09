Майа-Бэй откроется для посещения не раньше середины 2021 года

Департамент национальных парков Таиланда (DNP) принял решение не открывать залив Майа-Бэй для посещения в течение двух ближайших лет. Таким образом посетить всемирно известную бухту туристы смогут не раньше середины 2021 года.

Новости Пхукета

9 Мая 2019, 09:33 AM

Фото: Bangkok Post

Запрет на посещение залива Майа-Бэй в национальном парке Hat Nopparat-Mu Ko Phi Phi National Park вступил в силу 1 июня 2018 года. Изначально запрет установлен на четырехмесячный срок, но затем «каникулы» решили продлить. При этом доступ к пляжу был закрыт не только с моря (на входе в залив установили плавучее заграждение), но и с суши. Посещение разрешено только сотрудникам нацпарка. До закрытия Майа-Бэй ежедневно посещали до 5 тыс. туристов.

Уже через несколько месяцев после зкрытия экологи отметили, что инициатива благоприятно сказалась на экосистеме. В частности, в залив вернулись рифовые акулы, параллельно сотрудники нацпарка начали «высаживать» там кораллы.

Одним из идеологов закрытия залива был декан Университета сельского хозяйства (Kasetsart University) и специалист в области морской биологии Тхон Тхамронгнавасават. В беседе с Bangkok Post он отметил, что в течение следующих двух лет официальные лица намерены построить необходимую инфраструктуру для того, чтобы посещение залива туристами было менее вредным для экологии.

В частности, планируется оборудовать места для стоянки катеров, чтобы те не наносили вреда кораллам. Также планируется ввести лимит на число посетителей – не более 2,4 тыс. в день. Бронирование разрешений на посещение будет осуществляться через специальную онлайн-систему.

Отметим, что лимит на посещение уже введен на Симиланских островах. Специалисты утверждают, что он практически сразу принес плоды: экосистема популярного у туристов архипелага начала восстанавливаться.