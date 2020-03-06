Май пен рай: Тайский образ жизни и рецепт от волнений

Евгения Сычева начинает серию заметок о своей жизни в тайском обществе с мужем-тайцем и детьми-лукрынгами. Сегодня – знакомство и первый культурный шок.

7 Марта 2020, 02:00 PM

Не волноваться о том, что еще не случилось, – одна из черт тайского характера. Фото: Сара Мелешкевич

Давайте знакомиться. Меня зовут Женя, мне 40 лет, из которых почти восемь я живу в обычном тайском поселке среди местных жителей.

Мой муж – таец, у нас трое детей, старшие учатся в тайской школе. Со мной дети говорят на русском, с папой и соседями – на тайском. Мы с мужем и соседями общаемся на английском. Много лет я слышу тайскую речь, но сама так и не заговорила на этом языке. Зато тайские тараканы в моей голове ощутимо начинают вытеснять русских. Это я о привычках и взгляде на жизнь.

В честь своей восьмой зимы без снега мне захотелось рассказать своим соотечественникам о жизни среди людей иной культуры и о тайском быте изнутри. Если за почти восемь лет совместной жизни от меня не сбежал тайский муж и не отвернулись соседи, то это, наверное, говорит о том, что я смогла приспособиться к жизни с ними. А как иначе? Их страна – их правила.

Меня часто спрашивают: какие они, тайцы? Отвечаю: они разные, также как и русские! Я бы не стала мешать в кучу всех тайцев: тайцы из сферы туризма и далекие от нее – это разные тайцы, также как пожилые и молодежь, буддисты и мусульмане и так далее. Мне хочется избежать ярлыков и обобщений, поэтому я бы предпочла говорить не о каких-то мифических тайцах, а о реальных людях, которых за много лет я уже хорошо знаю и видела в разных ситуациях.

Например, о наших соседях. За эти годы мы с ними стали большой и дружной семьей, вместе отмечаем праздники, вместе проводим выходные, я звоню им по любому вопросу и спокойно прошу о помощи.

«У нас, тайцев, нет чужих детей, есть просто дети», – говорит мой муж, и именно это я вижу на практике.

О моих детях соседи заботятся также, как о своих, и я уже привыкла к тому, что нашу соседку мои дети считают своей тетей. Хотя честно, мои русские друзья и мама удивляются таким отношениям, но это не единичный случай, я знаю много историй, когда и взрослым (тайцам и иностранцам) разные тайские семьи давали приют и заботились о них, как о родственниках. Есть все основания утверждать, что помощь и милосердие – это основа отношений в тайском обществе.

Надо сказать, постоянная жизнь среди тайцев сильно ломает стереотипы: помню свой первый культурный шок и огромную трещину на главном из них. В начальной стадии отношений с будущим мужем, на протяжении нескольких дней меня волновали какие-то проблемы, которых не было на поверхности, но которые (по моим опасениям) могли возникнуть. Нормальное же явление для русской женщины. И вот мой будущий муж, видя мои мучения, проявил участие и спросил, что же такого в моей голове, что я так страдаю. В ответ я честно обьясняю: «Переживаю о будущем».

Помню его искреннее удивление. Он переспросил: «То есть ты волнуешься о том, чего нет?»

Я отвечаю: «Как нет! Я волнуюсь о будущем» (англ. future)

Мы тогда говорили на английском, который я знала плохо, поэтому подумала, что он меня просто не понимает. В ход пошли примитивные вариации типа tomorrow, maybe, объяснения на примере: «Если я сделаю это, то возможно, случится вот это...»

«А возможно, и нет!» – парировал мой тайский жених.

«Будущего нет», – констатировал он и аргументировал свою точку зрения: – «Волноваться о будущем – это значит, волноваться о том, чего нет! Так какой в этом смысл?»

И главный козырь: «У нас это не принято!»

У меня аргументов не было. Не спорить же с будущим мужем, который четко обозначил не только свою позицию, но и всей нации: лишние переживания, страхи о волнения без серьезной причины они не понимают и не поддерживают, так что участия в таких делах не жди. А раз так, то что делать? Ответ пришел сам собой: жить сегодня, думать о сегодня! Так а что делать с этой ситуацией, которая меня беспокоит? И тогда я получила главный тайский рецепт на все случаи жизни, который помогает мне все эти годы бороться с беспричинными волнениями – «май пен рай».

«Май пен рай» – это рецепт счастья в семье, гармонии в отношениях, залог хорошего настроения и крепкой дружбы, и даже диагноз! В зависимости от контекста эта фраза может означать: «это не важно», «не стоит беспокоиться», «не переживай», «все пройдет», «не парься», «на здоровье». Больше всего мне нравится, когда на приеме у педиатра ты спрашиваешь диагноз ребенка и получаешь ответ: «Май пен рай». Спустя несколько лет я и правда перестала волноваться по пустякам. «Май пен рай» пригодится на все случаи жизни в Таиланде.

В любой непонятной ситуации просто скажите вслух «май пен рай». И успокойтесь. Если сегодня вы здесь, в Таиланде, то тайский «май пен рай» вам точно поможет.

Тайский стиль жизни – это сильный разрыв шаблонов для иностранца. И пока мои русские друзья посещают тренинги про то, как изменить отношение к жизни, научиться жить здесь и сейчас, я постигаю эту науку на практике, окунувшись в тайский быт и воспитание своих детей в тайской среде. Как тайское воспитание отразится на моих детях – покажет время, а пока – «май пен рай».