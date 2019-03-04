Материалы по делу «Феникса» передали прокурору

Полиция завершила свою часть расследования обстоятельств гибели туристического судна «Феникса» у берегов Пхукета и передала материалы дела прокурору. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News сделал генерал Рунгрот Сэнгкрам, занимающий пост заместителя командующего Королевской полицией Таиланда и курирующий дело о кораблекрушении, унесшем жизни 47 китайских туристов.

Новости Пхукета

4 Марта 2019, 10:07 AM

Туристическое судно «Феникс» затонуло у берегов Пхукета 5 июля. В результате кораблекрушения погибли 47 туристов из Китая.

«Полицейское расследование в отношении «Феникса» завершено. Все отчеты уже были переданы местной полиции и офису прокурора», – заверил генерал Сэнгкрам корреспондента The Phuket News в беседе 1 марта.

Генерал не рассказал, к каким выводам пришла следственная группа, но подтвердил, что к ответственности по факту кораблекрушения будут привлечены двое официальных лиц. Их имена и места службы также пока неизвестны. Генерал лишь указал, что речь идет о служащих из Бангкока.

«Официальным лицам предъявят обвинения в неисполнении служебных обязанностей», – отметил офицер.

В ноябре прошлого года генералы Рунгрот Сэнгкрам и Сурачет Хакпан (занимавший тогда пост заместителя главы туристической полиции) указывали на возможные нарушения при лицензировании и допуске к эксплуатации «Феникса». Техническая документация по судну, согласно заявлениям обоих генералов, включала лишь «четыре-пять страниц структурных планов лодки, вместо обычных 60-70 страниц». При этом исполняющий обязанности главы пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчертвонг отмечал, что документы по «Фениксу» утверждались именно в Бангкоке. Занималось этим Бюро регистрации судовых стандартов.

При этом юристы, защищающие владелицу компании TC Blue Dream Co Ltd, которой принадлежал «Феникс», по-прежнему настаивают на том, что судно было допущено до эксплуатации полностью законно, а главной причиной трагедии 5 июля стали неблагоприятные погодные условия.

Владелица компании – 26-летняя жительница Пхукета по имени Воралак Реркчайкарн – с августа прошлого года находится под стражей по обвинению в халатности, повлекшей за собой гибель людей. Аналогичные обвинения предъявлены капитану «Феникса» Сомджингу Бунтхаму и инженеру Ончану Канхайоти, отвечавшему за строительство судна.

Кроме того, полиция ранее указывала, что госпоже Реркчайкарн и другим лицам, причастным к деятельности TC Blue Dream, могут быть предъявлены обвинения в создании преступного сообщества («анг йи»). Как говорил генерал Хакпан, следствие установило, что реальным владельцем компании был китайский гражданин Лей Хоу, супруг госпожи Реркчайкарн. По словам генерала, тайская фирма и ее тайские акционеры выступали лишь в качестве ширмы, позволявшей иностранцу вести бизнес в Таиланде. Слушания по делу госпожи Реркчайкарн должны начаться в апреле.