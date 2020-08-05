Мать спасла упавшего в колодец ребенка

В тайских соцсетях активно обсуждают инцидент, произошедший 4 августа в пхукетском тамбоне Вичит, где мать прыгнула в колодец, чтобы спасти упавшего в него сына.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии на Soi Phaisan в Вичите поступило к спасателям около 12:30 дня. Позвонивший человек сообщил об упавшем в колодец ребенке и попросил прислать помощь.

Когда спасатели приехали на место событий, 43-летняя госпожа Да (полное имя не указано) и ее трехлетний сын Сео были уже на земле. Оба были промокшими и находились в состоянии шока, но никаких видимых травм не имели. Мать и ребенка было решено отвезти в больницу Vachira Hospital, последнему также дали подышать кислородной смесью из баллона для нормализации дыхания.

Госпожа Да рассказала, что стирала вещи и в какой-то момент заметила, что давно не слышит находящегося в доме сына. Обыскав все помещения и не найдя ребенка, женщина продолжила поиски на улице, в ходе которых обнаружила обувь мальчика у колодца.

Женщина позвала соседей на помощь, после чего прыгнула в колодец за сыном. Мальчик был без сознания, но затем пришел в себя. Из колодца мать и ребенка вытащил на веревке сосед.

До сих пор достоверно неизвестно, что представляет из собой колодец, куда упал ребенок. Если верить надписи на стене у колодца, его глубина якобы составляет 30 м. При этом диаметр бетонного кольца на поверхности – около 1 м. Информация о том, что колодец представляет из себя внизу, отсутствует.