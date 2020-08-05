Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Мать спасла упавшего в колодец ребенка

В тайских соцсетях активно обсуждают инцидент, произошедший 4 августа в пхукетском тамбоне Вичит, где мать прыгнула в колодец, чтобы спасти упавшего в него сына.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Августа 2020, 04:11 PM
Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мать спасла упавшего в колодец ребенка. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии на Soi Phaisan в Вичите поступило к спасателям около 12:30 дня. Позвонивший человек сообщил об упавшем в колодец ребенке и попросил прислать помощь.

Когда спасатели приехали на место событий, 43-летняя госпожа Да (полное имя не указано) и ее трехлетний сын Сео были уже на земле. Оба были промокшими и находились в состоянии шока, но никаких видимых травм не имели. Мать и ребенка было решено отвезти в больницу Vachira Hospital, последнему также дали подышать кислородной смесью из баллона для нормализации дыхания.

Госпожа Да рассказала, что стирала вещи и в какой-то момент заметила, что давно не слышит находящегося в доме сына. Обыскав все помещения и не найдя ребенка, женщина продолжила поиски на улице, в ходе которых обнаружила обувь мальчика у колодца.

Женщина позвала соседей на помощь, после чего прыгнула в колодец за сыном. Мальчик был без сознания, но затем пришел в себя. Из колодца мать и ребенка вытащил на веревке сосед.

До сих пор достоверно неизвестно, что представляет из собой колодец, куда упал ребенок. Если верить надписи на стене у колодца, его глубина якобы составляет 30 м. При этом диаметр бетонного кольца на поверхности – около 1 м. Информация о том, что колодец представляет из себя внизу, отсутствует.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Представлявшийся полицейским грабитель арестован на Пхукете
В Раваи обрушился участок набережной, пострадали три человека
На Пхукете планируется строительство новой марины
Школьный учитель погиб в результате падения дерева на здание
Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете
У жителя Паклока изъяли свыше 7 тыс. таблеток с метамфетамином
Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете
Двух змей поймали на Най-Харне
Россиянин и тайка попали в отбойное течение на Най-Харне
Вегетарианский фестиваль пройдет без традиционных ритуалов
Пикап укатился в море на пляже Януй
Новый вывозной рейс с Пхукета запланирован на 4 августа
Иммиграционное бюро пояснило правила визовой амнистии
Новую кладку яиц морской черепахи нашли в провинции Пханг-Нга
Пхукетские студенты вышли на акцию протеста

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 