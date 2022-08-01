Мать с дочерью утонули на пхукетском пляже

Согласно полицейскому отчету, правоохранителей вызвали на Найтон в 8:50 утра, когда погибших уже отвезли в Thalang Hospital, где врачи констатировали смерть.
Персонал находящегося неподалеку отеля рассказал, вместе с неким «другом» отправились купаться в районе 7:30 утра, когда на море были сильные волны. По словам сотрудников отеля, они пытались отговорить женщин от идеи заходить в воду, но те проигнорировали их призывы.
Спасатели указали, что все произошло вне часов их дежурства, которое начинается только в 8:00 утра. Впрочем, спасателей на Найтоне, по их же словам, всего два человека.
Одновременно полиция указала, что женщины все же оказались на берегу, где им пытались оказать первую помощь.