Мать с дочерью утонули на пхукетском пляже

Две туристки из Вьетнама утонули на пляже Найтон на севере Пхукета утром 31 июля. Погибшие женщины опознаны как Хоанг Хай Ван (52 года) и ее дочь Нгуен Чук Ан (16 лет).

Иккапоп Тхонгтуб

1 Августа 2022, 01:56 PM

Фото: Полиция Саку

Согласно полицейскому отчету, правоохранителей вызвали на Найтон в 8:50 утра, когда погибших уже отвезли в Thalang Hospital, где врачи констатировали смерть.

Персонал находящегося неподалеку отеля рассказал, вместе с неким «другом» отправились купаться в районе 7:30 утра, когда на море были сильные волны. По словам сотрудников отеля, они пытались отговорить женщин от идеи заходить в воду, но те проигнорировали их призывы.

Спасатели указали, что все произошло вне часов их дежурства, которое начинается только в 8:00 утра. Впрочем, спасателей на Найтоне, по их же словам, всего два человека.

Одновременно полиция указала, что женщины все же оказались на берегу, где им пытались оказать первую помощь.