Мастер-классы по бегу Effortless Running

Дата/Время начала: 16 Ноября 2019, 08:00 AM - 16 Ноября 2019, 02:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Помните, насколько легко было бегать в детстве, когда казалось, что бежать можно бесконечно? Все движения тогда протекали естественно, ровно так, как и должны были... Хорошая новость состоит в том, что вы можете вернуть себе все это! На мастер-классе Effortless Running вы узнаете, как бегать без усилий за счет ряда простых и легких в соблюдении техник. В качестве бонуса – мгновенный био-хакинг по переключению на рельсы более здоровой жизни. С 8:00 до 14:00 в отеле Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach. Стоимость –2000 бат с человека, включая видео анализ походки.