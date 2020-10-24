Массовый митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине

Внушительное по пхукетским меркам количество одетых в желтое людей собралось в в Сапан-Хине. Одетые в желтое участники акции размахивали Королевскими и национальными флагами, держали в руках портреты Рамы IX и Рамы Х, Королевы Сутхиды и Королевы-Матери Сирикит.
Лозунги на плакатах включали «Защита монархии – долг каждого верного тайца» и «Не трогайте Короля». Ровно в 18:00 собравшиеся отдали честь тайскому флагу и исполнили национальный гимн.
Митинг прошел мирно и завершился в заранее оговоренное время. Для дежуривших на акции полицейских работы не нашлось.