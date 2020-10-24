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Массовый митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине

Свыше 2 тыс. человек приняли участие в митинге в поддержку монархии, который прошел на Пхукете вечером 23 октября.

Новости Пхукета

24 Октября 2020, 04:22 PM
Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Внушительное по пхукетским меркам количество одетых в желтое людей собралось в в Сапан-Хине. Одетые в желтое участники акции размахивали Королевскими и национальными флагами, держали в руках портреты Рамы IX и Рамы Х, Королевы Сутхиды и Королевы-Матери Сирикит.

Лозунги на плакатах включали «Защита монархии – долг каждого верного тайца» и «Не трогайте Короля». Ровно в 18:00 собравшиеся отдали честь тайскому флагу и исполнили национальный гимн.

Митинг прошел мирно и завершился в заранее оговоренное время. Для дежуривших на акции полицейских работы не нашлось.

 

 

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