Массовый митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине

Свыше 2 тыс. человек приняли участие в митинге в поддержку монархии, который прошел на Пхукете вечером 23 октября.

Новости Пхукета

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине. Фото: Phuket PR Department

Внушительное по пхукетским меркам количество одетых в желтое людей собралось в в Сапан-Хине. Одетые в желтое участники акции размахивали Королевскими и национальными флагами, держали в руках портреты Рамы IX и Рамы Х, Королевы Сутхиды и Королевы-Матери Сирикит.

Лозунги на плакатах включали «Защита монархии – долг каждого верного тайца» и «Не трогайте Короля». Ровно в 18:00 собравшиеся отдали честь тайскому флагу и исполнили национальный гимн.

Митинг прошел мирно и завершился в заранее оговоренное время. Для дежуривших на акции полицейских работы не нашлось.