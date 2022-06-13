Масштабное отключение электричества запланировано в Калиме и Камале

Офис РЕА в Патонге опубликовал два отдельных сообщения об отключении электричества к северу от города, в Калиме и Камале. В обоих случаях указано одно и то же время – с 9:00 до 17:00.
Зона отключения номер 1 (Калим):
- The Residence Kalim Bay;
- Baan Kalim School;
- Soi Phrabarami 6;
- Soi Phrabarami 7;
- Soi Phrabarami 8;
- Soi Phrabarami 8/1;
- Sunset Beach Resort;
- Orchid Hotel;
- The Nature;
- Oceanfront Beach;
- The Bay Cliff;
- Sky Lantern;
- Laab Ped Nakhon Sawan;
- 7-Seven (рядом с Laab Ped Nakhon Sawan).
Зона отключения номер 2 (Камала):
- Soi Naka от начала улицы на юге до Diver’s Sports Bar на севере;
- Soi Nakasud;
- Soi Nakanai;
- Soi Nam Tho;
- Kamala Sai Kaew Khon Yak Rd.
Офис РЕА в Патонге приносит извинения за возможные неудобства и предупреждает, что во время проведения работ специалистами РЕА не рекомендуется делать что-либо не электросетях самостоятельно, поскольку электричество может быть включено раньше срока. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-345574.