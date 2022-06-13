Масштабное отключение электричества запланировано в Калиме и Камале

Жители значительной части Калима и Камалы останутся без электричества в четверг, 16 июня, из-за проведения работ на высоковольтных линиях, сообщило сегодня (12 июня) Управление энергоснабжения провинций (РЕА).

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Офис РЕА в Патонге опубликовал два отдельных сообщения об отключении электричества к северу от города, в Калиме и Камале. В обоих случаях указано одно и то же время – с 9:00 до 17:00.

Зона отключения номер 1 (Калим):

The Residence Kalim Bay;

Baan Kalim School;

Soi Phrabarami 6;

Soi Phrabarami 7;

Soi Phrabarami 8;

Soi Phrabarami 8/1;

Sunset Beach Resort;

O rchid Hotel ;

; T he Nature ;

; Oceanfront Beach;

The Bay Cliff;

Sky Lantern;

Laab Ped Nakhon Sawan;

7-Seven ( рядом с Laab Ped Nakhon Sawan ).

Зона отключения номер 2 (Камала):

Soi Naka от начала улицы на юге до Diver’s S ports B ar на севере ;

ports ar на севере Soi Nakasud;

Soi Nakanai;

Soi Nam Tho;

Kamala Sai Kaew Khon Yak Rd.

Офис РЕА в Патонге приносит извинения за возможные неудобства и предупреждает, что во время проведения работ специалистами РЕА не рекомендуется делать что-либо не электросетях самостоятельно, поскольку электричество может быть включено раньше срока. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-345574.