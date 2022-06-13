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Масштабное отключение электричества запланировано в Калиме и Камале

Жители значительной части Калима и Камалы останутся без электричества в четверг, 16 июня, из-за проведения работ на высоковольтных линиях, сообщило сегодня (12 июня) Управление энергоснабжения провинций (РЕА).

Новости Пхукета

13 Июня 2022, 05:55 PM
Зоны отключения света в Калиме и Камале. Фото: РЕА Patong

Зоны отключения света в Калиме и Камале. Фото: РЕА Patong

Зоны отключения света в Калиме. Фото: РЕА Patong

Зоны отключения света в Калиме. Фото: РЕА Patong

Зоны отключения света в Камале. Фото: РЕА Patong

Зоны отключения света в Камале. Фото: РЕА Patong

Офис РЕА в Патонге опубликовал два отдельных сообщения об отключении электричества к северу от города, в Калиме и Камале. В обоих случаях указано одно и то же время – с 9:00 до 17:00.

Зона отключения номер 1 (Калим):

  • The Residence Kalim Bay;
  • Baan Kalim School;
  • Soi Phrabarami 6;
  • Soi Phrabarami 7;
  • Soi Phrabarami 8;
  • Soi Phrabarami 8/1;
  • Sunset Beach Resort;
  • Orchid Hotel;
  • The Nature;
  • Oceanfront Beach;
  • The Bay Cliff;
  • Sky Lantern;
  • Laab Ped Nakhon Sawan;
  • 7-Seven (рядом с Laab Ped Nakhon Sawan).

Зона отключения номер 2 (Камала):

  • Soi Naka от начала улицы на юге до Diver’s Sports Bar на севере;
  • Soi Nakasud;
  • Soi Nakanai;
  • Soi Nam Tho;
  • Kamala Sai Kaew Khon Yak Rd.

Офис РЕА в Патонге приносит извинения за возможные неудобства и предупреждает, что во время проведения работ специалистами РЕА не рекомендуется делать что-либо не электросетях самостоятельно, поскольку электричество может быть включено раньше срока. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-345574.

 

 

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