Массажный салон загорелся в Патонге

Более часа потребовалось сотрудникам экстренных служб, чтобы потушить пожар в одном из массажных салонов Патонга утром 7 марта.

Кхунанья Ванчавет

Как рассказал глава отделения Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Патонга Пайтун Понроп, сообщение о пожаре в салоне Tanya Salon & Massage на Soi Kebsup поступило на пульт дежурного около 8:00 утра.

Когда пожарные приехали на место событий, из трехэтажного здания салона вырывались обильные клубы дыма, столб которого был виден за километр.

«Пожарным потребовалось около часа на ликвидацию возгорания. К счастью, никто из людей не пострадал», – заявил господин Понроп.

Причину пожара предстоит установить специалистам. Нанесенный огнем ущерб также не подсчитан.





