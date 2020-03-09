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Массажный салон загорелся в Патонге

Более часа потребовалось сотрудникам экстренных служб, чтобы потушить пожар в одном из массажных салонов Патонга утром 7 марта.

Кхунанья Ванчавет

9 Марта 2020, 12:50 PM
Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Массажный салон загорелся в Патонге утром 7 марта. Фото: DDPM Patong

Как рассказал глава отделения Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Патонга Пайтун Понроп, сообщение о пожаре в салоне Tanya Salon & Massage на Soi Kebsup поступило на пульт дежурного около 8:00 утра.

Когда пожарные приехали на место событий, из трехэтажного здания салона вырывались обильные клубы дыма, столб которого был виден за километр.

«Пожарным потребовалось около часа на ликвидацию возгорания. К счастью, никто из людей не пострадал», – заявил господин Понроп.

Причину пожара предстоит установить специалистам. Нанесенный огнем ущерб также не подсчитан.



 

 

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