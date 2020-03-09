Массажный салон загорелся в Патонге

Как рассказал глава отделения Департамента чрезвычайных ситуаций при муниципалитете Патонга Пайтун Понроп, сообщение о пожаре в салоне Tanya Salon & Massage на Soi Kebsup поступило на пульт дежурного около 8:00 утра.
Когда пожарные приехали на место событий, из трехэтажного здания салона вырывались обильные клубы дыма, столб которого был виден за километр.
«Пожарным потребовалось около часа на ликвидацию возгорания. К счастью, никто из людей не пострадал», – заявил господин Понроп.
Причину пожара предстоит установить специалистам. Нанесенный огнем ущерб также не подсчитан.