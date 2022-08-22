Массажные салоны требуют от властей мер против конкурента со слишком низкими ценами

Владельцы и сотрудники массажных салонов Пхукета провели акцию протеста перед Phuket Provincial Hall, требуя от властей принять меры против сети салонов 150 Massage By Ked, предлагающей услуги массажа за 150 бат в час вместо 300 бат, о которых договорились и которые считаются справедливыми другие участники рынка. Также массажисты требуют проверить законность бизнеса, который, по их словам, принадлежит иностранным владельцам, хотя закон запрещает иностранцам работу в сфере тайского массажа.

Иккапоп Тхонгтуб

На акции протеста утром 19 августа собрались около 100 работников сферы массажа и операторов салонов. От лица отрасли и объединения массажистов Karon Traditional Thai Massage Community Enterprise Group говорил местный житель Тхорнсивит Клайча-Эм, изложивший суть проблемы журналистам, а затем и вице-губернатору Анупапу Родквану Йодрабаму.

Впрочем, многое было понятно просто из транспарантов, которые держали в руках собравшиеся на Tha Kraeng Rd. массажисты: «300 – жизнь, 150 – тяжелая жизнь»; «150 убирайся!!»; «Мы в одной профессии. Не вредите себе»; «Мы с трудом пережили COVID, 150 нас добьет».

Один из плакатов был, видимо, главным. Надпись на нем гласила: «Kata Karon Community Enterprise Group пришла просить о справедливости. Мы работали 10 лет, и никогда не имели проблем. Но затем пришли вы и сделали [цену на массаж] 150. Вы вредите коллегам по профессии, убиваете их заживо».

Также число «150» регулярно звучало в речевках, которые скандировали недовольные массажисты и массажистки.

Господин Клайча-Эм пояснил, что до пандемии операторы массажных салонов договорились об «одной для всех» стоимости стандартного массажа в 300 бат в час. Бизнес процветал до 2020 года, но на фоне пандемии оказался, как и вся туристическая сфера, в глубоком кризисе. С 2022 года, отрасль начала возвращаться к жизни на фоне успехов правительства в сдерживании коронавируса. Однако сейчас, как заявил господин Клайча-Эм, процесс восстановления подрывает сеть салонов 150 Massage By Ked, предлагающая «почти все виды массажа по 150 бат» и работающая в разных районах острова.

«Ее салоны как зазывают посетителей напрямую с улицы, так и ведут маркетинг в социальных сетях, привлекая клиентов низкими ценами, с которыми другие заведения не могут конкурировать», – заявил господин Клайча-Эм.

«Расходы на ведения бизнеса превышают реальную выручку [при цене массажа в 150 бат]. Предлагать массаж по 150 бат в час невозможно. Также это подрывает в глазах зарубежных туристов уверенность в качестве тайского массажа и ценность мудрости и научных знаний, стоящих за традиционным тайским массажем», – добавил он.

Господин Клайча-Эм также добавил, что, насколько ему известно, сеть 150 Massage By Ked открыли зарубежные инвесторы, обойдя законодательные запреты при помощи тайских номиналов.

По словам представителя недовольных массажистов, отрасль пыталась решить вопрос через мэра Карона Джадета Вичарасорна, но «все выглядит так, что 150 Massage By Ked не собирается работать в рамках принятых соглашений».

На этом фоне работники сферы массажа решили обратиться напрямую к губернатору Наронгу Вунсиеу, «чтобы он сформулировал меры и решения в долгосрочной и краткосрочной перспективе; расследовал деятельность иностранцев в сфере тайского массажа на Пхукете, которая является для зарубежных граждан закрытой; а также установил справедливую «среднюю цену» на услуги массажа, чтобы этот бизнес мог продолжать работать на Пхукете».

«Массажные салоны начали заново открываться, и мы хотим соревноваться в качестве услуг массажа, а не в том, кто больше снизит цены. Та сеть с низкими ценами – это сеть, принадлежащая иностранцам, которые думают, как капиталисты. Инвестор изначально открыл один салон у пляжа Ката, а потом филиалы в других частях провинции. Он установил цену в размере всего лишь 150 бат в час, что заставило страдать другие массажные салоны. На этом фоне мы просим установить фиксированную цену услуг, справедливую для всех сторон», – заявил господин

Вместо главы провинции представителей массажного бизнеса принял его вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам. Беседа прошла в офисе омбудсмена Phuket Damrongtham Center. Господин Родкван Йодрамаб пообещал, что официальные лица изучат ситуацию на месте и побеседуют с «массажным салонам, где цены ниже обычных, что заставляет другие заведения страдать».

«Провинция создаст рабочую группу из представителей Минздрава, Минкоммерции, офиса омбудсмена, полиции и других ведомств, которая проверит лицензию заведения, о котором идет речь, и другие аспекты его работы. Услуги должны оказываться по расценкам, которые также позволяют и другим заведениям существовать. Рабочая группа доложит установленные факты властям провинции. За информацией о прогрессе можно обращаться в Phuket Damrongtham Center», – заявил господин Родкван Йодрамаб.

После того, как представители недовольных массажистов вернулись от вице-губернатора, акция протеста была свернута. Официальные лица заявили, что все прошло мирно и без нарушения порядка.