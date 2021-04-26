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Массаман-карри снова объявлен самым вкусным блюдом планеты по версии CNN

Авторитетный портал CNN Travel выпустил обновленную версию рейтинга 50 самых вкусных блюд мира. Таиланд по-прежнему представляет классическое трио – массаман-карри (1 место), том ям кунг (8 место) и сом там (46 место).

Роман Воробьев

26 Апреля 2021, 04:47 PM
Массаман-карри. Фото: Su Lin

Массаман-карри. Фото: Su Lin

Том Ям гунг. Фото: Ravipart Lee

Том Ям гунг. Фото: Ravipart Lee

Сом там. Фото: Takeaway

Сом там. Фото: Takeaway

Том Ям гунг. Фото: Ravipart Lee

Том Ям гунг. Фото: Ravipart Lee

Сом там. Фото: Takeaway

Сом там. Фото: Takeaway

Туристическое управление Таиланда резонно отмечает, что пандемия COVID-19 значительно осложнила поездки в Королевство. И включение тайких блюд в рейтинг CNN Travel в этом свете видится знаком растущего признания тайской кухни как гастрономического уровня мирового класса. Тем более, тайские рестораны можно найти в самых разных уголках мира: от Лондона и Нью-Йорка до Окленда и Парижа.

Последнее обновление рейтинга CNN Travel World’s 50 Best Foods произошло в апреле 2021 года. Сам же рейтинг впервые был опубликован ровно десять лет назад, в 2011 году. В 2017 году рейтинг реформировали и с тех пор он обновляется на регулярной основе.

Редакторы CNN Travel отмечают, что при подготовке последнего рейтинг, изначально увидевшего свет 14 апреля, они изучили гастрономию самых разных уголков планеты, чтобы найти 50 лучших блюд, из числа созданных человечеством.

Впрочем, переходим непосредственно к тайским блюдам из рейтинга CNN Travel.

Массаман-карри

«Если не сдерживать эмоций, то массаман-карри можно назвать королем всех карри, а то и всей еды в целом. Острый, сладкий, пряный, с кокосовыми нотками... Даже купленная в супермаркете полуготовая смесь позволит кулинару сойти почти что за повара с потенциалом Michelin», – пишет СNN Travel.

Впрочем, именно Таиланд довел рецепт до идеала и этим заслужил первую строку рейтинга CNN Travel.

«Острый, сладкий, пряный, с кокосовыми нотками... Даже купленная в супермаркете полуготовая смесь позволит кулинару сойти почти что за повара с потенциалом Michelin», – хвалят блюдо составители гида.

Том ям кунг

Находящийся на восьмой строчке рейтинга CNN Travel суп том ям кунг составители рейтинга называют «наилучшим шедевром тайской кухни, который представляет собой суп с ансамблем креветок, грибов, томатов, лемонграсса, галангала и листьев каффир-лайма. Зачастую суп заправляют кокосовым молоком или сливками».

С тезисом о сливках можно поспорить, поскольку этот ингредиент – недавняя модернизация рецепта. Но резюме у CNN Travel верное: «Насыщенный и яркий том ям объединяет любимые тайские вкусы: кислый, соленый, острый и сладкий». Не даром Таиланд готовит ему место в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, автор текста предпочитает прозрачный том ям без сливок (том ям нам сай) и с полным набором морепродуктов, а не только с креветками (там ям тхалэ).

Сом там

Острый салат из папайи располагается ближе к концу списка CNN, на 46 месте. Зато описание этого блюда по сути представляет собой рецепт приготовления сом тама, не хватает только указания пропорций ингредиентов. Также хочется отметить попытку редактором имитировать тайское произношение в названии одной из версий сом тама – сом там пла ра. В рейтинге CNN он именуется «сом там пла ла».

Вариаций сом тама в Таиланде ровно столько же, сколько готовящих его профессиональных поваров, домашних хозяек и владельцев уличных тележек с едой. Однако авторы рейтинга правы, что «побить вкус оригинального сом тама никакие другие сочетания вкусов (пла ра или крабы) не могут».

 

 

 

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