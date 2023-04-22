Машина сгорела на шоссе в Ко-Кэу

Сообщение о сгоревшем на шоссе автомобиле было опубликовано административной организаций тамбона Ко-Кэу (OrBorTor) в 7:30 утра субботы, 22 апреля.
В максимально лаконичной публикации сообщается о том, что глава района Кукиат Джиткуа отправил пожарных на тушение пожара, произошедшего в районе тоннеля Bang Khu Underpass. Сколько именно расчетов было отправлено, пресс-служба OrBorTor не указала.
На опубликованных в Facebook фотографиях видно сгоревший автомобиль, находящийся на проезжей части Thepkrasattri Rd. сразу после съезда с Bypass Rd. Машина стоит на полосе для движения в сторону Памятника Героиням.
В сообщении OrBorTor ничего не говорится ни о возможных причинах возгорания, ни о материальном ущерба. Информация о пострадавших также отсутствует. Однако ни одной машины скорой помощи на месте событий не видно.