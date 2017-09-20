Машина сбила женщину, переходившую Bypass Rd. в темное время суток

Полиция ищет водителя автомобиля, который сбил переходившую Bypass Rd. женщину вечером 19 сентября.

20 Сентября 2017 09:47:33

Фото: Tan Promedic Phuket

Полиция получила сообщение о происшествии на Bypass Rd. около 20:00 вечера 19 сентября. Прибывшие по вызову спасатели и полицейские обнаружили 64-летнюю Маливан Лертсрисатхит лежащей на асфальте в луже крови. Признаков жизни женщина уже не подавала.

Как сообщил подполковник полиции Сакчай Чунйонг, женщина переходила оживленное шоссе в районе здания австралийского консульства и дилерского центра Hyunday. Госпожа Лертсрисатхит почти пересекла многополосную скоростную трассу, когда ее сбил автомобиль, двигавшийся в направлении Пхукет-Тауна.

Машина не остановилась после инцидента, полиция нашла на месте лишь обломок, который мог отлететь от транспортного средства в результате столкновения. В полиции надеются, что установить личность водителя помогут записи с камер уличного видеонаблюдения.

Подполковник Чунйонг указал, что погибшая женщина работала в расположенном на другой стороне дороге ювелирном магазине Gems Gallery.