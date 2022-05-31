Машина сбила 91-летнего велосипедиста в Корате

Автомобил под управлением 63-летней женщины сбил 91-летнего велосипедиста в тамбоне Крабынг-Яй провинции Накхон-Ратчасима (Корат) утром 31 мая. По словам дочери погибшего велосипедиста, ее отец был отставным военным и каждое утро выезжал кататься на велосипеде. Полиция проводит расследование.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 05:02 PM

Велосипедист погиб в ДТП в Корате. Фото: Prasit Tangprasert / Bangkok Post

Сообщение об аварии на на многополосном шоссе Phimai Rd. в одноименном округе Накхон-Ратчасимы поступило в правоохранительные органы около 8:35 утра, сообщает Bangkok Post со ссылкой на подполковника Янчота Тхонгпхрао из полицейского участка округа Пхимай.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили тело 91-летнего местного жителя по имени Йой Муангкланг, рядом с трупом лежал его искореженный велосипед красного цвета, в 200 м стоял седан Toyota Camry с поврежденной передней частью кузова и разбитым лобовым стеклом. 63-летняя хозяйка машины Сомпхит Сорнкэу дожидалась полиции рядом со своим транспортным средством.

Женщина рассказала полицейским, что ехала из административного центра Пхимая в провинцию Кхон-Кэн, когда двигавшийся в одном направлении с ней велосипедист неожиданно сманеврировал и оказался под колесами. Принять меры, чтобы избежать ДТП, женщина не успела.