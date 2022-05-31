Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Машина сбила 91-летнего велосипедиста в Корате

Автомобил под управлением 63-летней женщины сбил 91-летнего велосипедиста в тамбоне Крабынг-Яй провинции Накхон-Ратчасима (Корат) утром 31 мая. По словам дочери погибшего велосипедиста, ее отец был отставным военным и каждое утро выезжал кататься на велосипеде. Полиция проводит расследование.

Новости Пхукета

31 Мая 2022, 05:02 PM
Велосипедист погиб в ДТП в Корате. Фото: Prasit Tangprasert / Bangkok Post

Велосипедист погиб в ДТП в Корате. Фото: Prasit Tangprasert / Bangkok Post

Сообщение об аварии на на многополосном шоссе Phimai Rd. в одноименном округе Накхон-Ратчасимы поступило в правоохранительные органы около 8:35 утра, сообщает Bangkok Post со ссылкой на подполковника Янчота Тхонгпхрао из полицейского участка округа Пхимай.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили тело 91-летнего местного жителя по имени Йой Муангкланг, рядом с трупом лежал его искореженный велосипед красного цвета, в 200 м стоял седан Toyota Camry с поврежденной передней частью кузова и разбитым лобовым стеклом. 63-летняя хозяйка машины Сомпхит Сорнкэу дожидалась полиции рядом со своим транспортным средством.

Женщина рассказала полицейским, что ехала из административного центра Пхимая в провинцию Кхон-Кэн, когда двигавшийся в одном направлении с ней велосипедист неожиданно сманеврировал и оказался под колесами. Принять меры, чтобы избежать ДТП, женщина не успела.

 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

В программу территориальной обороны возвращаются полевые сборы
В Таиланде обсуждают замену тайских цифр на арабские в официальных документах
Минздрав: Исключение марихуаны из списка наркотиков не означает свободы ее курения
Таиланд расследует посадку самолета Thai AirAsia не на ту полосу аэропорта
DDC уточнил условия отмены масочного режима
Таиланд анонсировал отмену масок с середины июня
Полиция установила личность подозреваемого в нападении на россиянку в Паттайе
Бизнес просит дальнейшего смягчения правил продажи алкоголя, работы баров и клубов
Делегаты из США и России бойкотировали друг друга на встрече министров АТЭС в Бангкоке
Таиланд полностью отменяет карантин для авиапассажиров с 1 июня
Бары, пабы и караоке возвращаются к работе с 1 июня
На россиянку напали в Паттайе
Владелец Tottenham отправился с Самуи в Паттайю
Хозяйка караоке арестована за принуждение несовершеннолетней к проституции
Дома в Самут-Пракане затопило водой из поврежденного вандалом бассейна

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
Lean On Me Live Fest

 