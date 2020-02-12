Мартовская встреча делового сообщества Grow Boating

Дата/Время начала: 6 Марта 2020, 05:00 PM - 6 Марта 2020, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Мартовский деловой вечер без галстуков Grow Boating Networking Evening пройдет в пятницу, 6 марта, в Speakeasy Yacht Club в комплексе Royal Phuket Marina. Начало в 17:00. Speakeasy Yacht Club накроет для гостей легкий шведский стол и предложит скидки на ваши любимые напитки. Если вы хотите выступить в роли спонсора, обеспечивающего напитки, дайте нам знать.

Приходите хорошо провести время, мы рады всем гостям. Участие бесплатно, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Ждем вас с нетерпением! Если вы знаете кого-то, кому также может быть интересно участие, пригласите его присоединиться. Чтобы подписаться на нашу рассылку, отправьте письмо на growboatingphuket@gmail.com.

The Phuket News, Live 89.5 и Phuket News TV являются информационными партнерами Grow Boating (www.thephuketnews.com), организатор серии мероприятий – Тайская ассоциация яхтенного бизнеса. Подписывайтесь на нас на Facebook (www.facebook.com/groups/491098897758155) или заходите на сайт (www.thaiyachtingbusinessassociation.com).