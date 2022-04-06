Мартовская инфляция в Таиланде составила 5,73% год к году

Индекс потребительских цен (CPI) в Таиланде вырос в марте на 5,73% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Показатель стал самым высоким за 13 лет, сообщило Министерство торговли.

Новости Пхукета

6 Апреля 2022, 12:00 PM

Цены в Таиланде растут быстрее, чем ожидали аналитики. Фото: Lise Luvs

Мартовский показатель превзошел прогноз аналитиков, которых опрашивало перед публикацией данных агентство Reuters. Они ожидали в среднем 5,5%. В феврале показатель составлял 5,28%, а заявленный таргет Центробанка – не более 3%.

Официальный прогноз ЦБ на год – 4,9%, притом что до начала российской спецоперации на Украине ожидалось 1,7%.

Инфляция без учета цен на продукты питания и энергию (Core CPI) в марте составила 2%. Аналитики Reuters прогнозировали 1,8%. Индекс цен прозводителей (PPI) вырос в марте на 11,4%.

Инфляция за три месяца – с января по март включительно – составила 4,75%, что говорит об увеличении темпов роста потребительских цен непосредственно в марте.