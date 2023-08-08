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Марина в Ао-По останется без света 10 августа

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил о временном отключении электричества в той части Паклока, где располагается Ao Po Grand Marina. Света в гавани и вокруг нее не будет 10 августа.

Новости Пхукета

8 Августа 2023, 09:22 AM
Ao Po Grand Marina и окрестности останутся 10 августа без света. Фото: Ao Po Grand Marina

Ao Po Grand Marina и окрестности останутся 10 августа без света. Фото: Ao Po Grand Marina

Зона отключения электричества в районе Ao Po Grand Marina. Фото: PEA Thalang

Зона отключения электричества в районе Ao Po Grand Marina. Фото: PEA Thalang

Отключение света в Ао-По связано с работами на высоковольтных линиях и продлится с 9:00 утра до 16:30 дня, следует из уведомления РЕА Thalang. В зону отключения попадают Ao Po Grand Marina, Chandara Resort, вилла L’Archipel, то есть весь мыс Лонг. При этом обычный пирс в Ао-По не должен быть затронут.

Офис PEA в Таланге приносит извинения за возможные неудобства. Также электрики предупреждают, что подача электричества может быть возобновлена до 16:30. Телефоны для справок – 076-386882 (PEA Thalang) и 1129 (единая горячая линия РЕА).

 

 

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