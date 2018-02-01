Марафон в Лагуне нацелился на 8000 участников

Организаторы Laguna Phuket Marathon планируют собрать более 8000 участников на двухдневных соревнованиях, которые пройдут 9 и 10 июня 2018 года в пхукетской Лагуне.

1 Февраля 2018 09:52:41

Фото: Laguna Marathon

Как и прежде, организатором марафона и проходящих вместе с ним других забегов выступает Go Adventure Asia, мероприятие проводится под эгидой Ассоциации международных марафонов и забегов на длинные дистанции (AIMS) и является квалификационными соревнованиями перед бостонским марафоном.

Марафон в Лагуне пройдет уже в 13-й раз, при этом уже два года подряд Wingnaidee включает пхукетские соревнования в первую десятку лучших в Таиланде. Организаторы ожидают, что в этом году в забегах примут профессионалы и любители из более 50 стран.

Как и год назад, мероприятие будет двухдневным ввиду большого числа участников. В субботу, 9 июня, состоятся забеги на короткие дистанции: 5 км, 10,5 км и 2 км (детский забег). В воскресенье, 10 июня, на трассу выйдут участники полумарафона (21,1 км) и марафона 42,2 км. Также 10 числа пройдет командная эстафета. Забеги в субботу запланированы на вторую половину дня, а в воскресенье – на ранее утро.

Регистрация участников уже открыта, до конца февраля зарегистрироваться можно со скидкой. Взнос за участие в детском забеге на 2 км – 400 бат, в забеге на 5 км – 550 бат, в забеге 10,5 км – 1050 бат, в полумарафоне – 1400 бат, в марафоне – 1700 бат. Взнос за командную эстафету – 4200 бат (указаны цены для иностранцев, для граждан Таиланда действуют скидки).

Регистрация проходит на сайте www.phuketmarathon.com. Там же можно получить и дополнительную информацию о соревнованиях. Страница в Facebook – www.facebook.com/phuketmarathon. Газета The Phuket News является информационным спонсором марафона.



