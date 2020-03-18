Марафон в Лагуне готовится протянуть руку помощи туризму

Все массовые мероприятия в Таиланде пока официально запрещены, но рано или поздно запрет будет снят, и как только это произойдет. у спорта появится прекрасная возможность протянуть руку помощи туризму. Одним из таких мероприятий может стать традиционный марафон в Лагуне, запланированный на 13-14 июня.

Новости Пхукета

19 Марта 2020, 04:00 PM

В прошлом году марафон в Лагуне собрал свыше 12 тыс. человек. Фото: Laguna Phuket

На пресс-конференции 3 марта организаторы не только не стали говорить о его отмене, но и заявили, что в этот раз марафон соберет более 15 тыс. атлетов из свыше 70 стран мира, установив рекорд по числу участников.

Кроме того, этом году у марафона появился новый титульный спонсор – сеть магазинов спортивных товаров Supersports. Так что теперь он официально именуется Supersports Laguna Phuket Marathon.

Традиционно свыше 80% участников марафона в Лагуне специально приезжают на Пхукет для участия в соревнованиях, а 20% и вовсе прибывают из за рубежа. Именно это позволяет считать Supersports Laguna Phuket Marathon значимым событием не только для местного спорта, но и для туризма.

В прошлом году финансовый результат марафона составил 291,58 млн бат. Для участия в соревнованиях на Пхукет приехали гости со всего Таиланда и из-за рубежа. Выгоду от этого получили и отели, и рестораны, и транспортная сфера, и другие сегменты бизнеса. Для многих участников Supersports Laguna Phuket Marathon стал возможностью организовать полноценные семейные каникулы на острове, насладившись гостеприимством Пхукета до и после соревнований.

«Число зарегистрировавшихся участников на текущий момент выше, чем на аналогичную дату год назад. Несмотря на опасения, связанные с COVID-19, атлеты настроены на то, чтобы принять участие в соревнованиях, а мы вместе с партнерами принимаем все меры, чтобы организовать для участников увлекательный и безопасный марафон», – заявил на пресс-конференции 3 марта Роман Флоссер из компании-организатора марафона GAA Events.

«Подготовка идет по плану, заявки на участие продолжают поступать, и мы уверены, что в этом году соберем свыше 15 тыс. атлетов со всего мира», – добавил он.

Также господин Флоссер отметил, что оргкомитету крайне приятно видеть бренд Supersports в роли титульного спонсора. Контракт с GAA Events заключен на три года.

Supersports Laguna Phuket Marathon будет продолжаться два дня. На субботу, 13 июня, запланированы детский забег на 2 км, а также забеги на 5 км и 10 км. В воскресенье, 14 июня, состоятся полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и марафонская эстафета (42,2 км).

Маршрут будет проложен по живописным дорогам центрального и северного Пхукета, старт и финиш будут находиться в Laguna Grove на территории комплекса Laguna Phuket

Supersports Laguna Phuket Marathon является сертифицированным соревнованием IAAF AIMS (Ассоциации международных марафонов и забегов на длинные дистанции). Также состязания являются квалификацией на Бостонский марафон.

Регистрация участников проходит на сайте www.phuketmarathon.com. Страница в Facebook – www.facebook.com/phuketmarathon, в Instagram – @phuketmarathon, канал на YouTube – www.youtube.com/user/LagunaPhuketMarathon.