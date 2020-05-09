Mama подросла на коронавирусе

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на президента Saha Pathanapibul Ватхита Чокватаны, по итогам первого квартала продажи лапши в пакетах уже выросли на 20% год к году, а продажи в стаканчиках – 10%. В прошлом году суммарные продажи лапши составляли 19 млрд бат.
При этом производитель бренда Mama – компания Thai President Food Plc (TF) – еще в марте нарастил производственные мощности, подняв суточный выпуск лапши на 30% – до 6 млн упаковок в день.
Как отметил господин Чокватана, продуктовый бизнес Saha Pathanapibul в первом квартале показал рост на 15%, непродуктовый – на 2%. Общие продажи поднялись на 7-8%.
Отметим, что на фоне кризиса компания запустила промо-акцию, в рамках которой снизила цены на свою лапшу.
«Мы впервые снизили цены на «мама-кап» сразу на 23%, чтобы помочь потребителям пережить тяжелые времена», – заявил господин Чокватана.