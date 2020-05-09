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Mama подросла на коронавирусе

Продажи лапши быстрого приготовления по итогам года вырастут в Таиланде на 15,8% и составят 22 млрд бат, прогнозирует компания Saha Pathanapibul Plc, являющаяся дистрибьютором соответствующей продукции под брендом Mama.

Новости Пхукета

9 Мая 2020, 02:14 PM
Коронавирус оставил многих жителей Таиланда без заработка. Отсюда спрос на лапшу быстрого приготовления. Фото: Rusty Clark ~ 100K Photos

Коронавирус оставил многих жителей Таиланда без заработка. Отсюда спрос на лапшу быстрого приготовления. Фото: Rusty Clark ~ 100K Photos

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на президента Saha Pathanapibul Ватхита Чокватаны, по итогам первого квартала продажи лапши в пакетах уже выросли на 20% год к году, а продажи в стаканчиках 10%. В прошлом году суммарные продажи лапши составляли 19 млрд бат.

При этом производитель бренда Mama – компания Thai President Food Plc (TF) – еще в марте нарастил производственные мощности, подняв суточный выпуск лапши на 30% – до 6 млн упаковок в день.

Как отметил господин Чокватана, продуктовый бизнес Saha Pathanapibul в первом квартале показал рост на 15%, непродуктовый – на 2%. Общие продажи поднялись на 7-8%.

Отметим, что на фоне кризиса компания запустила промо-акцию, в рамках которой снизила цены на свою лапшу.

«Мы впервые снизили цены на «мама-кап» сразу на 23%, чтобы помочь потребителям пережить тяжелые времена», – заявил господин Чокватана.

 

 

 

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