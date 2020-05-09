Mama подросла на коронавирусе

Продажи лапши быстрого приготовления по итогам года вырастут в Таиланде на 15,8% и составят 22 млрд бат, прогнозирует компания Saha Pathanapibul Plc, являющаяся дистрибьютором соответствующей продукции под брендом Mama.

Новости Пхукета

9 Мая 2020, 02:14 PM

Коронавирус оставил многих жителей Таиланда без заработка. Отсюда спрос на лапшу быстрого приготовления. Фото: Rusty Clark ~ 100K Photos