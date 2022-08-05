Mama и Lay’s объявили о коллаборации

Ведущий тайский производитель лапши быстрого приготовления Mama объявил о первой за 50-летнюю историю коллаборации с другим брендом. Партнером стала марка чипсов Lay’s, совместно с которой Mama выпустит два новых вкуса лапши.

Новости Пхукета

5 Августа 2022, 12:39 PM

Фото: Bangkok Post

Инициатива нацелена на еще большее повышение популярности лапши Mama у молодого поколения, готового и желающего экспериментировать с новыми вкусами, пишет Bangkok Post. Также свою роль сыграла и растущая стоимость жизни в Таиланде, из-за чего быстрая лапша более востребована – в первом полугодии рынок соответствующей продукции показал рост примерно на 5%.

Как рассказал Пет Паниангваит, директор по маркетингу компании-диструбитутора лапши Saha Pathanapibul, в партнерстве с Pepsi-Cola (Thai) Trading Co (ей принадлежит бренд Lay’s) уже в августе на прилавках появится лапша Mama OK со вкусами «краб с чили» (Chili Crab) и «мисо с маслом» (Miso Butter). Оба вкуса являются популярными в азиатской линейке чипсов Lay’s.

«Это первый случай за 50-летнюю историю Mama, когда мы организуем коллаборацию с партнером, стремясь к обмену потребительскими базами друг друга и расширению линейки быстрой лапши Mama, чтобы захватить большую долю массового рынка из целевой возрастной аудитории 15-25 лет», – пояснил господин Паниангваит.

Он пояснил, что в основе решения о первой в истории бренда коллаборации лежит анализ рынка. В частности, исследования показали, что рамен с мисо – одно из самых популярных блюд у посещающих Японию туристов, а краб с чили – знаковое блюдо сингапурского ресторана Jumbo, также являющееся гастрономическим символом страны.

По словам господина Паниангваита, коллаборация будет включать не только «обмен вкусами», но также совместную рекламу, дизайн упаковки, маркетинговые мероприятия.

«Это коллаборация на стратегической основе. Мы не допускаем использования бренда Mama в продукции других компаний и не пускаем другие бренды в продукцию Mama. Это Библия моего отца», – подчеркнул господин Паниангваит, имея в виду Пипата Паниангваита, исполнительного директора компании Thai President Foods Plc, производящей лапшу быстрого приготовления Mama.

Обе компании – Saha Pathanapibul и Pepsi-Cola (Thai) Trading Co – планируют выделить по 40 млн бат на совместное проведение маркетинговых кампаний для стимулирования продаж новой продукции.

В отличие от производителя Mama, тайское подразделение Pepsi-Cola регулярно организует коллаборации с другими брендами, о чем заявила на совместной презентации директор по маркетингу Пантипан Понгчайреркс. По ее словам, таким образом бренд «доставляет новый опыт» потребителям в ответ на рыночные запросы и потребительские тренды.

«Сейчас мы увидели маркетинговую возможность в коллаборации с Mama OK. Эта коллаборация включает развитие новых продуктов, включая как продукты Lay’s, так и продукты Mama OK. Мы ожидаем, что потребителям понравится новый тренд, который, без сомнения, вызовет позитивный ажиотаж на рынке и поможет стимулировать сам рынок снэков», – заявила госпожа Понгчайреркс.

Она добавила, что сейчас весь рынок снэков на подъеме, на что указывает растущее потребление продуктов питания вне дома и оптимистичные настроения в туристическом бизнесе.





