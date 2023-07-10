Малыхин из Tiger Muay Thai взял второй пояс ONE в тяжелом весе

После 18 месяцев ожидания, обильно приправленного трэш-током, Анатолий Малыхин сошелся с Арджаном Бхулларом на стадионе Лумпини. На кону в главном поединке ONE Friday Fights 22 стоял чемпионский титул в тяжелом весе, который Малыхин был настроен добавить к уже завоеванного поясу чемпиона-полутяжа. Впрочем, спортсмен из Tiger Muay Thai имел и другие мотивы. В интервью «Чемпионату» он прямо говорил, что канадский индус перешел грань в оскорблениях.

Новости Пхукета

10 Июля 2023, 08:59 PM

Анатолий Малыхин живет на Пхукете и выступает в промоушене ONE. Фото: ONE FC

«Можно шутить про меня, но не про семью. У меня тоже есть трэш-ток, но я никогда не трогаю семью, религию. Бхуллар грань перешел», – говорил россиянин, который теперь именует себя не «Сладким», а «Спартанцем».

На Лумпини россиянин методично обрабатывал оппонента на протяжении двух раундов джебами и лоукиками, оказывая непрерывное давление. Как он выразился потом в интервью ONEFC.com, готовил противника, словно запекал цыпленка в духовке.

Индус практически не отвечал, но удар держал. Прожарка завершилась в третьем раунде, до которого в поединках с Малыхиным пока в ММА никто не доживал. Впрочем, едва ли Бхуллару стоит записывать это себе в достижение.

Россиянин дважды переводил бой в партер, намереваясь закончить экзекуцию, но индус в прямом смысле слова уползал. Только с третьей попытки Малыхину удалось зафиксировать чемпиона, который и превратить обладателя пояса из действующего в бывшего.

По итогам 23 июня Малыхин собрал два пояса ONE и заявил о намерении битья за третий, вызвав чемпиона в среднем весе Ренье де Риддера из Голландии, у которого как раз и отобрал пояс полутяжа, но тот взял новый.

«Де Риддер, я иду за тобой, иду за третьим поясом в организации», – заявил Малыхин после победы над Бхулларом.

Биться с голландцем «Спартанец» хочет уже в октябре. Предварительно, впрочем, Малыхину имеет смысл разобраться с защемлением нерва, которое он упомянул в интервью South China Morning Post.

Не исключено, что пока россиянин будет готовиться и лечить ногу, де Риддер успеет, как и Бхуллар до него, наговорить такого, что дело станет для тренирующегося на Пхукете бойца личным. Во всяком случае, назвать Малыхина фейковым чемпионом голландец уже успел.