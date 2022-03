Малыхин из Tiger Muay Thai взял временный пояс ONE

Живущий и тренирующийся на Пхукете российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин завоевал временный пояс чемпиона в тяжелом весе в промоушене ONE Championship.

Джей-Пи Местанза

3 Марта 2022, 09:00 AM

Анатолий Малыхин победил Кирилла Грищенко в Сингапуре. Фото: One Championship

В пятницу, 11 февраля, россиянин одержал победу над Кириллом Грищенко из Белоруссии в рамках ONE Championship: Bad Blood в Сингапуре, отправив соперника в технический нокаут под занавес второго раунда. Россиянин, должно быть, немало удивил белоруса, когда после не достигнувшего цели правого хука зарядил второй в прыжке с той же руки. И попал отменено.

Бой развивался по сценарию, который прекрасно знают все следящие за карьерой 34-летнего Малыхина. Тренирующийся в Tiger Muay Thai россиянин не проиграл ни одного из 11 своих боев. Более того, ни разу ему не приходилось одерживать победу по очкам. Все бои Малыхин заканчивал досрочно, сейчас на его счету восемь нокаутов и три победы болевыми и удушающими приемами. Россиянин стабильно укладывается в шесть минут – и бой с Грищенко не стал исключением.

«Я могу все. Я могу бороться, могу работать в стойке. Я шахматист, я лучший в этой игре», – заявил Малыхин в блиц-интервью после победы.

Впрочем, легкой прогулкой последний бой отнюдь не был, поскольку в октагон россиянин отправился с не залеченной травмой, которая давала о себе знать. Пришлось справляться еще и с этим фактором.

«У меня была травмирована нога, что сказывалось в первом раунде, когда мы боролись. Затем, во втором раунде, моя работа в стойке была тоже не столь эффективной, как могла бы, из-за травмы. Но повторюсь, я лучший. Я опасный парень», – заявил Малыхин.

На кадрах сразу после победы россиянин улыбался счастливейшей улыбкой, да и в ходе интервью не скрывал радости. Еще бы: победа принесла ему не только титул временного чемпиона, но и бонус в 100 тыс. долл. (около 3,2 млн бат) за лучшее выступление вечера и лучший нокаут.

«План заключался как раз в том, чтобы победить именно нокаутом. Такова была изначальна задумка. Поединок начался с борьбы, поскольку он атаковал, я прошел в захват и мы начали бороться. Но за это никто не заплатит 100 тыс. долл., так что мне пришлось вырубать его, чтобы получить и пояс, и бонус», – сказал Малыхин.

Российский тяжеловес стремительно идет вверх в ONE Championship, одерживая победы нокаутами одну за одной. Сперва он победил Александре Мачадо на ONE Championship: Fists of Fury 2 в марте 2021 года, затем – пришедшего из греко-римской борьбы Амира Алиакбари на ONE Championship: Revolution в сентябре того же года. Следом должен был состояться титульный бой против Аржана Бхуллара, но боец индийско-канадского происхождения не договорился с промоушеном, так что ONE Championship объявил о бое за временный чемпионский титул между Малыхиным и Грищенко.

Говорят, что сейчас Бхуллар все-таки сумел договориться с ONE Championship, так что «ближайшие планы» Малыхина однозначны, тем более, что россиянин уже успел публично назвать чемпиона «своим цыпленочком» и обвинить в том, что тот не осмеливается выйти на бой.

«Выходи, дерись», – прямо пригласи Бхуллара россиянин после ONE Champhionship: Bad Blood.

Впрочем, не стоит думать, что все заявления Малыхина сводятся исключительно к подобной браваде и демонстрации уверенности в себе. После последней победы он искренне поблагодарил всех, кто помог ему на пути к временному титулу, отметил своих тренеров из Tiger Muay Thai (включая тренера по боксу Джона Хатчинсона) и отдельно упомянул свою супругу.

«Моя жена – великий человек. До встречи с ней я был никем, но когда встретил ее – моя жизнь изменилась. Все, что происходит со мной в бойцовской жизни – это она мне дала. Я всегда благодарен ей за это», – сказал Малыхин.