Малые отели и гестхаусы Таиланда превысили докризисные показатели

На фоне уверенно восстанавливающегося зарубежного турпотока небольшие отели и гестхаусы Таиланда не просто вернулись на докризисные показатели бронирования номеров, но уже превысили уровень 2019 года на 26%. Такие данные озвучил господин Супакрит Пхансомбун, страновой менеджер Little Hotelier по Таиланду. В основе исследования – статистика порталов Little Hotelier и SiteMinder (более 9 тыс. отелей в обеих базах вместе).

Новости Пхукета

13 Февраля 2023, 09:36 AM

Бронирования номеров в небольших гостиницах и гестхаусах выросли на 26% в сравнении с 2019 годом. Фото: Patong Development Foundation