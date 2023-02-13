Малые отели и гестхаусы Таиланда превысили докризисные показатели

В беседе с Bangkok Post господин Пхансомбун уточнил, что речь идет о гостиницах уровня ниже трех звезд. В большинстве своем это заведения, число номеров в которых не превышает 20. При этом по росту бронирований тайские отели опережают общемировой показатель роста, составляющий 13,5% против 2019 года.
Господин Пхансомбун указал на сдвиг в демографии клиентуры. Если в марте 2022 года распределение между тайскими и иностранными туристами было 50% на 50%, то сейчас на долю гостей из-за рубежа приходятся 80%. Кроме того, выросла продолжительность пребывания из-за того, что многие европейцы и американцы сейчас совмещают работу и отдых.
Основными каналами бронирования являются Booking.com и Agoda, на третьем месте – прямые бронирования. Плюс для отдельных рынков важны их собственные сервисы: Goibibo.com для Индии; Tiket.com для Малайзии, Индонезии и Сингапуа, Trip.com для Китая. Непосредственно китайские бронирования по сравнению с серединой декабря прошлого года выросли на 41%.
Также туристы сейчас склоняются к более персонализированному сервису, средний срок принятия решение о месте отдыха – за 21 день до поездки. Кроме того прошедший 2022 год отметился предсказуемым ростом стоимости проживания в малых отелях и гестхаусах и снижением числа отмен с 26% до 21%.