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Малые отели и гестхаусы Таиланда превысили докризисные показатели

На фоне уверенно восстанавливающегося зарубежного турпотока небольшие отели и гестхаусы Таиланда не просто вернулись на докризисные показатели бронирования номеров, но уже превысили уровень 2019 года на 26%. Такие данные озвучил господин Супакрит Пхансомбун, страновой менеджер Little Hotelier по Таиланду. В основе исследования – статистика порталов Little Hotelier и SiteMinder (более 9 тыс. отелей в обеих базах вместе).

Новости Пхукета

13 Февраля 2023, 09:36 AM
Бронирования номеров в небольших гостиницах и гестхаусах выросли на 26% в сравнении с 2019 годом. Фото: Patong Development Foundation

Бронирования номеров в небольших гостиницах и гестхаусах выросли на 26% в сравнении с 2019 годом. Фото: Patong Development Foundation

В беседе с Bangkok Post господин Пхансомбун уточнил, что речь идет о гостиницах уровня ниже трех звезд. В большинстве своем это заведения, число номеров в которых не превышает 20. При этом по росту бронирований тайские отели опережают общемировой показатель роста, составляющий 13,5% против 2019 года.

Господин Пхансомбун указал на сдвиг в демографии клиентуры. Если в марте 2022 года распределение между тайскими и иностранными туристами было 50% на 50%, то сейчас на долю гостей из-за рубежа приходятся 80%. Кроме того, выросла продолжительность пребывания из-за того, что многие европейцы и американцы сейчас совмещают работу и отдых.

Основными каналами бронирования являются Booking.com и Agoda, на третьем месте – прямые бронирования. Плюс для отдельных рынков важны их собственные сервисы: Goibibo.com для Индии; Tiket.com для Малайзии, Индонезии и Сингапуа, Trip.com для Китая. Непосредственно китайские бронирования по сравнению с серединой декабря прошлого года выросли на 41%.

Также туристы сейчас склоняются к более персонализированному сервису, средний срок принятия решение о месте отдыха – за 21 день до поездки. Кроме того прошедший 2022 год отметился предсказуемым ростом стоимости проживания в малых отелях и гестхаусах и снижением числа отмен с 26% до 21%.

 

 

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