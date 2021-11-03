Малые игроки турбизнеса Пхукета просят об отмене SHA+

Представители небольших компаний туристического сегмента провели акцию в Пхукет-Тауна в надежде привлечь внимание властей к своим проблемам. В частности, малый бизнес считает дискриминационным требование о том, что для приема туристов компании должны проходить аттестацию по стандарту SHA+ и получать соответствующий сертификат. Предприниматели обратились к властям с просьбой отменить данное требование, суть которого сводится к тому, что работать работать могут лишь кампании, удовлетворяющие многочисленным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности Минздрава и местных властей.

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Около 100 представителей малого бизнеса (владельцы отелей и экскурсионных агентств, водители туристического транспорта) собрались в парке имени 72-летия Королевы Сирикит с плакатами, на которых было в разных видах написано их главное требование – отмена SHA+. Среди слоганов был, в частности, следующий: «SHA+ – хладнокровный убийца».

Собравшиеся прошествовали по Thalang Rd. до пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Ranong Rd. и вручили официальный запрос на имя Министерства туризма и спорта и губернатора Пхукета. От лица властей документ приняли вице-губернатор Пичет Панапхонг и глава пхукетского офиса ТАТ Нантхасири Роннасири.

За ходом акции наблюдали сотрудники полиции в форме и в гражданской одежде. Впрочем, ни в процессе шествия, ни при вручении официального запроса никаких инцидентов не произошло.

Говоря от лица малого бизнеса, представительница собравшихся Тхипсукхон Тхонгтон приветствовала решение об открытии страны с 1 ноября, но подчеркнул, что получить дивиденды от него смогут лишь те, кому удалось получить сертификаты SHA+, фактически представляющие собой допуск к работе с туристами.

«Это [открытие границ] дало владельцам бизнеса на Пхукете надежду на заработок после примерно двух лет отсутствия доходов из-за ситуации с COVID-19. Однако небольшие операторы туристической сферы, в особенности владельцы отелей и частных автобусов, не имеют доступа к клиентам из-за требования получить SHA+, хотя у них привито более 70% сотрудников, что соответствует стандарту. В реальности удовлетворение этим требованиям – крайне сложная задача, поскольку нет какого-либо органа, куда можно обратиться с вопросом или просьбой о переоценке. Процесс подачи заявлений происходит только по онлайн-каналам. Это вызывает задержки в получении статуса SHA+, что закрывает возможности к налаживанию жизни и получению доходов», – пояснила госпожа Тхонгтон.

Представительница предпринимательского сообщества подчеркнула сложность процедур, связанных с получением статуса SHA+, а также отсутствие какого-либо органа, который мог бы оказать поддержку при возникновении вопросов технического характера.

«Также по неизвестным причинам одобрение занимается много времени. Причины и суть задержек никто не объясняет», – добавила госпожа Тхонгтон.

«При рассмотрении заявок на статус SHA+ также возникают вопросы, не имеющие отношения к сфере охраны здоровья, что неявным образом ограничивает права и возможности бизнеса по работе с клиентами. Подобные препятствия приводят к тому, что многие владельцы бизнеса упускают возможности для заработка, что сказывается на процессе восстановления экономики Пхукета в целом», – заявила она.

Госпожа Тхонгтон подчеркнула, что отели и прочий туристический бизнес ущемлены еще в том плане, что ко многим другим коммерческим структурам требования SHA+ не применяются.

«Туристы обязаны пользоваться только услугами обладателей сертификатов SHA+ в некоторых видах деятельности, таких как отельный бизнес или трансферы из аэропорта. При этом в других сферах, которыми также пользуются туристы (розничная торговля, ресторанны, автозаправки и так далее) сертификаты SHA+ не требуются. Это создает неравенство в экономике и обществе. И это несмотря на то, что на Пхукете уже более 70% населения прошли полную вакцинацию, получив две дозы вакцины», – подчеркнула госпожа Тхонгтон.

Представительница малого бизнеса заверила, что и она, и ее коллеги, продолжают поддерживать стандарты SHA+ и Phuket Sandbox, но при этом уверены, что в текущей ситуации подобные ограничения являются лишь помехой для ведения бизнеса, лишающей малые компании доступа к клиентам.

Выслушав недовольных предпринимателей, вице-губернатор Панапхонг ответил, что понял суть требований, и пригласил представителей малого бизнеса к участию в предметной дискусии на совещании с властями провинции. При этом вице-губернатор отметил, что некоторые из недовольных представителей бизнеса упускают возможности не столько из-за SHA+, сколько из-за ограничений, накладываемых другими законами, не имеющими отношения к коронавирусу (к примеру, Законом об отелях). Многие из мест размещения просто не соответствуют определению отеля, а значит не могут и претендовать на сертификат SHA+.

Также господин Панапхонг подчеркнул, что требования о использовании туристами только провайдеров со статусом SHA+ распространяются лишь на время обязательного пребывания на острове (одна ночь по программе Test & Go и семь по программе Phuket Sandbox).

«В остальное время туристы вольны выбирать любые места размещения и поставщиков услуг», – указал вице-губернатор.