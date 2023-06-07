Маломерным судам на Пхукете запретили выход в море до конца недели

Морского департамент Пхукета выпустил приказ, прямо запрещающий любым лодкам длиной до 10 метров (то есть включая все яхты меньше 33-футовых) выходить в море до субботы, 10 июня. Причина – сложные погодные условия. Также операторам предписано провести проверку своих судов, включая оценку технического состояния корпуса и двигателя, работоспособность средств связи, готовность спасательного оборудования на борту.

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Туристы перед посадкой на катера 6 июня на пирсе в Чалонге. Запрет на выход в море для маломерных судов уже действовал. Фото: TAC Phuket

Приказ был подписан главой пхукетского офиса Морского департамента Натчапонгом Пранитом в понедельник, 5 июня, то есть в пятую годовщину гибели «Феникса». Туристическое судно, на борту которого находились более 100 человек, затонуло к югу от Пхукета ровно пять лет назад – 5 июня 2018 года. В результате происшествия, ставшего крупнейшим в современной истории Таиланда, погибли 47 туристов.

В этом году самым серьезным инцидентом на морском транспорте стало столкновение спидбота с навигационной вышкой 17 мая в бухте Чалонг-Бэй. В результате происшествия никто не погиб, но травмы получили 35 человек, включая 21 гражданина России и 9 граждан Казахстана. В крови рулевого нашли следы метамфетамина.

Распоряжение господина Пранита No. 20/2566 под заголовком "Касательно безопасности при морской навигации" предполагает запрет на выход в море лодок габаритами до 10 м, а капитанам более крупных морских судов предписывает соблюдать повышенную осторожность и обходить зоны штормов, где высота волн может превышать 3 м. Также в нем значится упомянутая выше проверка всего оборудования, систем и конструктивных элементов судов для безопасной навигации. Приказ ссылается на предупреждение Метеорологического департамента Таиланда (TMD) No. 174/2506.

Сегодня в 5:00 утра пхукетское отделение TMD (Южный метеоцентр по западному побережью, Phuket Met) перевыпустило свое собственное предупреждение о сложных погодных условиях на Пхукете и в соседних провинциях. В документе также говорится о трехметровых волнах в Андаманском море как о норме и о волнах выше 3 м в зонах штормов.

Продолжительный период непогоды начался на Пхукете в мае. В первых предупреждениях синоптиков прогнозировалось, что ситуация наладится к началу июня, но этого не произошло. С 6 июня Phuket Met начал выпуск новой серии предупреждений, начав с приказа No. 1 (19/2023).

Начиная с 27 мая на Пхукете была подтверждена гибель в море уже пяти человек – утонули два туриста из Казахстана, турист из России, бирманский рыбак и тайский рыбак. Во всех случаях, касающихся туристов, официальные лица заявили, что отдыхающие проигнорировали красные флаги, запрещающие купание.

После первой смерти 27 мая губернатор провинции Наронг Вунсиеу обратился к туристам с призывом соблюдать требования спасателей и не входить в море, если это запрещено. Самих лайфгардов он призвал более бдительными и строгими. При этом глава провинции умолчал о том, что у спасателей нет полномочий физически задерживать людей, намеревающихся войти в воду вопреки запрету. Лайфгарды могут вызвать в таком случае полицейских или других представителей органов власти.

При этом если нарушитель запрета начнет тонуть, то по долгу службы лайфгард должен будет принять все адекватные меры для спасения человека, что в большинстве случаев означает самому броситься в воду и рисковать уже своей жизнью.