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Малоимущие жители Вичита получили по 200 тыс. бат на ремонт жилья

Одинокий мужчина с церебральным параличом и многодетная семья из Вичита получили по 200 тыс. бат на ремонт жилья в рамках проекта социальной поддержки нуждающихся, реализуемого пхукетского офисом Красного Креста. Президентом филиала является супруга губернатора Ванди Вунсиеу, но на встрече с получателями помощи 16 августа ее не было. Зато приехал сам глава провинции Наронг Вунсиеу, хотя он и так знаком с условиями жизни на обратной стороне Пхукета.

Новости Пхукета

17 Августа 2023, 12:04 PM
Две семьи из Вичита получили помощь по линии Красного Креста. Фото: Radio Thailand Phuket

Две семьи из Вичита получили помощь по линии Красного Креста. Фото: Radio Thailand Phuket

Две семьи из Вичита получили помощь по линии Красного Креста. Фото: Radio Thailand Phuket

Две семьи из Вичита получили помощь по линии Красного Креста. Фото: Radio Thailand Phuket

Две семьи из Вичита получили помощь по линии Красного Креста. Фото: Radio Thailand Phuket

Две семьи из Вичита получили помощь по линии Красного Креста. Фото: Radio Thailand Phuket

Вручение чеков прошло непосредственно в домах жителей, выбранных в этом фискальном году в качестве получателей поддержки по линии Красного Креста. Администрация Пхукета в лице местного офиса Департамента PR не уточнила, как именно проходит регистрация в программе и выбор тех, кто в итоге получает деньги. В этот раз поддержка была оказана жителям Вичита, которых зовут Даод и Амнат.

Господину Даоду сейчас 55 лет и он живет в скромном доме на мысе Панва, где-то в районе глубоководного порта, бухты Макхам или поселка Борэ. Несмотря на церебральный паралич, мужчина вынужден жить один, по мере сил обеспечивая свои потребности самостоятельно. Время от времени его навещает сестра со своим мужем, но собственной семьи у господина Даода нет.

Господину Амнату также 55 лет, он тоже живет на мысе Панва, но несколько южнее – либо у Ао-Йона, либо ближе к базе ВМФ и океанариуму (администрация Пхукета указала адреса, но только по системе «номер дома + номер мубана).

У Господина Амната, напротив, очень большая семья – одних только детей 12 человек, причем у двух имеются некие проблемы, требующие особого внимания со стороны матери, отца и прочих членов семейства.

Господин Даод и господин Амнат получили от Красного Креста по 200 тыс. бат на улучшение жилищных условий, а также подарки поменьше – продуктовые набор, вентиляторы и другие домашние вещи первой необходимости.

Администрация Пхукета не уточнила, насколько широкой является программа Красного Креста по поддержке нуждающихся, но можно с уверенностью сказать, что большинство иностранцев не знают о ней в принципе и не имеют представления, как использовать ее для помощи своим собственным соседям, нуждающимся в адресной помощи на ремонт жилья, выходящей за пределы того, что может сделать само коммьюнити.

 

 

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