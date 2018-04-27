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Маленький ребенок утонул в бассейне виллы на Пхукете

Полиция обратилась к жителям острова с напоминанием о необходимости следить за детьми, особенно при наличии в доме бассейна и других мест, способных представлять собой угрозу жизни.

Новости Пхукета

27 Апреля 2018 13:09:36

Фото: Raphael Biscaldi
Фото: Raphael Biscaldi

Полиция Пхукета получила сообщение о гибели девятимесячного ребенка около 10:00 утра понедельника, 23 апреля. Как рассказал «Новостям Пхукета» капитан Нарыпон Тэули, девятимесячный мальчик утонул в бассейне на вилле в Чернг-Талей ранним утром того же дня.

«Родители рассказали сотрудникам полиции, что забыли закрыть дверь, ведущую к террасе у бассейна. Они ни о чем не подозревали до 7:30 утра, когда их старший ребенок обнаружил брата в бассейне и вытащил его из воды», – рассказал капитан Тэули.

По словам офицера, родителями ребенка были постоянно проживающие на Пхукете экспаты. В больнице, куда спешно отправилась семья, спасти жизнь мальчика не смогли.

Капитан Тэули назвал произошедшее «ужасным несчастным случаем». В беседе с журналистами он воспользовался возможностью обратиться к жителям острова через СМИ и напомнить о том, что следить за детьми – долг и обязанность родителей.

«Заботиться о детях с любовью и вниманием – это ответственность каждого родителя», – заявил капитан Тэули.

«Новости Пхукета» выражают искренние соболезнования семье погибшего ребенка.

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