В провинции Пханг-Нга специалисты и местные жители стали свидетелями того, как детеныши морской черепахи вылупились из яиц и отправились в море на пляже Банг-Кван. В общей сложности вылупился 81 черепашонок.

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Маленькие черепашки вылупились из яиц на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Маленькие черепашки вылупились из яиц на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Маленькие черепашки вылупились из яиц на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Маленькие черепашки вылупились из яиц на пляже Банг-Кван. Фото: DMCR

Как сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR), специалисты постоянно следили за кладкой через камеры видеонаблюдения и в какой-то момент заметили, что песок над ней начала проседать.

72 черепашонка смогли добраться до воды самостоятельно, еще девяти черепашкам «потребовалась небольшая помощь».

Аккуратно раскопав кладку, специалисты нашли еще два полностью оплодотворенных яйца, которые были отправлены на инкубацию.

Согласно сообщению DMCR, большинство черепашат вылупились точно по графику – через 56 дней после обнаружения кладки (стандартный срок – 50-60 дней).