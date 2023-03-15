Маленькие биссы отправились в первое плавание на Суринских островах

В национальном парке Mu Ko Surin National Park появились на свет 165 детенышей морской черепахи-биссы. Вид относится к числу находящихся на грани полного исчезновения (Critically Endangered) и числится среди охраняемых тайским Законом о защите и сохранении дикой фауны от 1992 года.

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Как сообщается на сайте нацпарка, кладка яиц биссы (настоящей каретты) была обнаружена на пляже одного из островов Симиланского архипелага 15 января. Поскольку яйцам угрожал прилив, их перенесли в безопасное место.

Всего в кладке было обнаружено 190 яиц. Утром 14 марта черепашата начали вылупляться, а в районе 18:00 отправились в море, порадовав и специалистов по морской фауне, и туристов, которым посчастливилось в этот момент оказаться в бухте Чонг-Кхад на острое Сурин-Ныа.

Из 190 яиц вылупились 165 маленьких черепашек, в оставшихся яйцах зародыши не развились. Малыши появились на свет через 58 дней после того, как мать-черепаха отложила яйца на пляже.

Черепахи-биссы на протяжении столетий были ценным промысловым ресурсом, их панцири использовались для происзводства разных изделий, а яйца считались деликатесом. На фоне активной добычи, а также загрязнения океана и сокращения пригодных для гнездования мест биссы оказались на грани полного исчезновения. Согласно данным ученых, от существовавшей на начало XX века популяции сейчас осталось в лучшем случае 20%.