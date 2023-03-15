Маленькие биссы отправились в первое плавание на Суринских островах

Как сообщается на сайте нацпарка, кладка яиц биссы (настоящей каретты) была обнаружена на пляже одного из островов Симиланского архипелага 15 января. Поскольку яйцам угрожал прилив, их перенесли в безопасное место.
Всего в кладке было обнаружено 190 яиц. Утром 14 марта черепашата начали вылупляться, а в районе 18:00 отправились в море, порадовав и специалистов по морской фауне, и туристов, которым посчастливилось в этот момент оказаться в бухте Чонг-Кхад на острое Сурин-Ныа.
Из 190 яиц вылупились 165 маленьких черепашек, в оставшихся яйцах зародыши не развились. Малыши появились на свет через 58 дней после того, как мать-черепаха отложила яйца на пляже.
Черепахи-биссы на протяжении столетий были ценным промысловым ресурсом, их панцири использовались для происзводства разных изделий, а яйца считались деликатесом. На фоне активной добычи, а также загрязнения океана и сокращения пригодных для гнездования мест биссы оказались на грани полного исчезновения. Согласно данным ученых, от существовавшей на начало XX века популяции сейчас осталось в лучшем случае 20%.