Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Маленькие биссы отправились в первое плавание на Суринских островах

В национальном парке Mu Ko Surin National Park появились на свет 165 детенышей морской черепахи-биссы. Вид относится к числу находящихся на грани полного исчезновения (Critically Endangered) и числится среди охраняемых тайским Законом о защите и сохранении дикой фауны от 1992 года.

Новости Пхукета

15 Марта 2023, 12:35 PM
Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Черепахи-биссы вылупились на Суринских островах. Фото: Mu Ko Surin National Park

Как сообщается на сайте нацпарка, кладка яиц биссы (настоящей каретты) была обнаружена на пляже одного из островов Симиланского архипелага 15 января. Поскольку яйцам угрожал прилив, их перенесли в безопасное место.

Всего в кладке было обнаружено 190 яиц. Утром 14 марта черепашата начали вылупляться, а в районе 18:00 отправились в море, порадовав и специалистов по морской фауне, и туристов, которым посчастливилось в этот момент оказаться в бухте Чонг-Кхад на острое Сурин-Ныа.

Из 190 яиц вылупились 165 маленьких черепашек, в оставшихся яйцах зародыши не развились. Малыши появились на свет через 58 дней после того, как мать-черепаха отложила яйца на пляже.

Черепахи-биссы на протяжении столетий были ценным промысловым ресурсом, их панцири использовались для происзводства разных изделий, а яйца считались деликатесом. На фоне активной добычи, а также загрязнения океана и сокращения пригодных для гнездования мест биссы оказались на грани полного исчезновения. Согласно данным ученых, от существовавшей на начало XX века популяции сейчас осталось в лучшем случае 20%. 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Бык в помощь! Популяция тигров в Таиланде подрастает на бантенгах
Детеныши морской черепахи появились на свет в провинции Пханг-Нга
У побережья Раваи планируют морской субботник
Кладку яиц морской черепахи обнаружили на Сурине
В провинции Пханг-Нга появились на свет в 87 черепашат
Root The Future и десять дней на велосипедах из Чианг-Мая до Пхукета
Закладка будущих коралловых рифов началась у острова Майтон
Молодых акул выпустили в море на Пхи-Пхи
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
На Пхукете отправились в море 32 только что вылупившихся черепашонка
Майя-Бэй закроется на два дня в январе
Новую кладку яиц морской черепахи нашли к северу от Пхукета
В Патонге подписали меморандум о чистоте пляжа
Департамент нацпарков сообщил о смерти слоненка Танвы
Четвертую кладку черепашьих яиц нашли Кхао-Лаке

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket

 