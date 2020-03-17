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Малайзия закрывает границы

Премьер-министр Малайзии Мухйиддин Яссин объявил о закрытии границ страны с 18 марта по конец месяца. Иностранцы не смогут въехать в Малайзию, малайзийцы – выехать.

Новости Пхукета

17 Марта 2020, 12:31 PM
По состоянию на 16 марта в Малайзии было зафиксировано 553 случая COVID-19. Фото: Dennis Sylvester Hurd

По состоянию на 16 марта в Малайзии было зафиксировано 553 случая COVID-19. Фото: Dennis Sylvester Hurd

Как объявил господин Яссин, с 18 марта иностранцев не будут пропускать в страну, независимо от того, откуда они прибыли. Малайзийским гражданам будет запрещен выезд за рубеж. Лица, только что въехавшие в страну, должны самостоятельно обеспечить себе 14-дневный карантин, пишет Bangkok Post.

Также на период с 18 по 31 марта отменяются все общественные и религиозные мероприятия, закрываются образовательные учреждения и вообще все компании, кроме предоставляющих услуги первой необходимости. В частности, будут работать магазины и рынки.

«Я понимаю, что многие из принимаемых правительством меры создадут неудобства и осложнят повседневную жизнь, но они необходимы, чтобы остановить грозящее гибелью людей распространение COVID-19», – заявил господин Яссин.

 

 

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