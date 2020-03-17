Малайзия закрывает границы

Как объявил господин Яссин, с 18 марта иностранцев не будут пропускать в страну, независимо от того, откуда они прибыли. Малайзийским гражданам будет запрещен выезд за рубеж. Лица, только что въехавшие в страну, должны самостоятельно обеспечить себе 14-дневный карантин, пишет Bangkok Post.
Также на период с 18 по 31 марта отменяются все общественные и религиозные мероприятия, закрываются образовательные учреждения и вообще все компании, кроме предоставляющих услуги первой необходимости. В частности, будут работать магазины и рынки.
«Я понимаю, что многие из принимаемых правительством меры создадут неудобства и осложнят повседневную жизнь, но они необходимы, чтобы остановить грозящее гибелью людей распространение COVID-19», – заявил господин Яссин.