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Малайзия откроет границу с Таиландом для вакцинированных с 15 марта

Малайзийская сторона объявила о том, что анонсированное открытие границ с Таиландом для полностью вакцинированных путешественников произойдет 15 марта. Одновременно (и на аналогичных условиях) будет возобновлено сообщение с Камбоджей.

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 12:00 PM
Таиланд и Малайзия прекращают закрываться друг от друга. Фото: Budiey

Таиланд и Малайзия прекращают закрываться друг от друга. Фото: Budiey

Вакцинированным путешественникам из Таиланда и Камбоджи не нужно будет проходить карантин по прибытию в Малайзию, пишет Bangkok Post со ссылкой на Reuters.

В публикации не уточняются другие требования к въезжающим. Ранее сообщалось о том, что для посещения страны нужно будет сдать один ПЦР-тест перед въездом и второй сразу по прибытию.

Также Bangkok Post не сообщила итоговое число авиарейсов, которые должны осуществляться в между Малайзией (Куала-Лумпур) и Таиландом (Бангкок и Пхукет) после открытия границ. Ранее речь шла о шести ежедневных рейсах в Бангкок и четыре на Пхукет.

Также пока нет информации и о том, будет ли возобновлен существовавший ранее сервис организованных поездок в Пенанг для решения визовых вопросов в тайском консульстве. На сайте консульства отстуствует какая-либо информация об открытии границ для вакцинированных.

 

 

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