Малайзия откроет границу с Таиландом для вакцинированных с 15 марта

Вакцинированным путешественникам из Таиланда и Камбоджи не нужно будет проходить карантин по прибытию в Малайзию, пишет Bangkok Post со ссылкой на Reuters.
В публикации не уточняются другие требования к въезжающим. Ранее сообщалось о том, что для посещения страны нужно будет сдать один ПЦР-тест перед въездом и второй сразу по прибытию.
Также Bangkok Post не сообщила итоговое число авиарейсов, которые должны осуществляться в между Малайзией (Куала-Лумпур) и Таиландом (Бангкок и Пхукет) после открытия границ. Ранее речь шла о шести ежедневных рейсах в Бангкок и четыре на Пхукет.
Также пока нет информации и о том, будет ли возобновлен существовавший ранее сервис организованных поездок в Пенанг для решения визовых вопросов в тайском консульстве. На сайте консульства отстуствует какая-либо информация об открытии границ для вакцинированных.