Makro расширяет бизнес в Таиланде

Компания Siam Makro Plc – оператор сети магазинов кэш-энд-кэрри Makro – вложит 11 млрд бат в развитие своего бизнеса в Таиланде и за пределами страны. Соответствующее заявление сделал гендиректор группы Сучада Итхиджарунун.

Новости Пхукета

3 Апреля 2022, 09:00 AM

Гендиректор Siam Makro Сучада Итхиджарунун. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, инвестиции, среди прочего, будут направлены на открытие 30 новых магазинов в Таиланде, трех в Индии и двух в Камбодже. Уже в течение 2022 года количество торговых точек Makro в Таиланде вырастет до 172, а за рубежом – до 12.

Госпожа Итхиджарунун отметила рост продаж в первом квартале в ресторанном и отельном сегментам, а также подчеркнула, что компания намерена развивать формат Food Service – менее крупные и менее затратные магазины, которые при этом все равно удовлетворяют запросы покупателей. Стратегия компании предполагает, что привычные большие магазины станут хабами, снабжающими клиентов Food Service.

Также компания намерена инвестировать в развитие бизнеса Siam Food Services Ltd, своей дочерней структуры, занимающейся импортом и дистрибуцией охлажденных и замороженных продуктов питания. Еще одно направление развития – так называемый maknet, онлайн-маркетплейс для бизнес-клиентов (B2B), преимущественно ресторанов. Он будет запущен по втором квартале этого года и дополнит сервис заказа из магазинов MakroClick. Таким образом группа отвечает на изменение потребительского поведения, особо ярко проявившееся на фоне пандемии, а также стремится расширить клиентскую базу за счет предпринимателей, ранее не закупавшихся в Makro.

Госпожа Итхиджарунун указывает, что у Makro растет число молодых клиентов, которым нужно более широкое разнообразие товаров и услуг. Общий размер клиентской базы оценивается в 500 тыс.