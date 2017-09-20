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Макаку ударило током неподалеку от центрального стадиона Пхукета

Пострадавшая от удара током макака находится под присмотром ветеринаров и постепенно поправляется.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Сентября 2017 09:30:17

Как рассказали представители ветклиники Phuket Animal Hospital в Вичите, раненая макака поступила к ним в субботу, 16 сентября. Животное, получившее удар током, доставили к ним в клинику спасатели Kusoldharm Foundation. Макаку ударило током в не указанном месте неподалеку от стадиона Surakul.

«Макака постепенно поправляется, но пока что она еще слишком слаба. Мы пристально следим за ее состоянием. Когда животное окрепнет, его выпустят на территории природного заказника Khao Phra Thaew», – рассказал ветеринар Сучон Джиттанон.

Отметим, что прямо сейчас официальные лица прорабатывают проект по переселению всех макак Пхукет-Тауна на один из безлюдных островов в районе Пхукета, где им не будет мешать человеческая деятельность, а сами они не будут представлять опасность для людей. Впрочем, специалисты пока еще не определились, какой из островов вскоре станет Обезьяньим островом.

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