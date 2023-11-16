Макаки напали на новорожденного ребенка

Трехмесячный ребенок был доставлен на Пхукет с одного из островов в заливе Пханг-Нга после того, как его покусали забравшиеся в дом обезьяны. Мальчик находится в палате интенсивной терапии Vachira Phuket Hospital, лечение взяло на контроль отделение Красного Креста в провинции Пханг-Нга.

Иккапоп Тхонгтуб

Нападении произошло во второй половине дня 14 ноября на одном из островов в заливе Пханг-Нга. В сообщениях об инциденте упоминаются Бамбуковый остров (Ко-Май-Пай) и остров Панйи (Ко-Панйи), где находится знаменитая плавучая деревня.

Две макаки забрались в комнату со спящим ребенком, пока присматривавшая за ним 37-летняя родственница по имени Джирапон находилась на улице. Родители мальчика работают на Пхукете, поэтому за трехмесячным малышом присматривают их близкие.

Госпоже Джирапон с другими домочадцами удалось прогнать обезьян, хотя одна из них не хотела отпускать его. Ребенка с искусанной головой доставили сперва в ближайший медпункт, затем – в больницу Phang Nga Hospital, а оттуда – в пхукетскую Vachira Hospital. Решение о переводе было принято в связи с тем, что мальчику нужна была хирургия.

В среду, 15 ноября, ребенка и его семью навестила в больнице замдиректора общества Красного Креста в провинции Пханг-Нга и работники местного офиса Министрества соцразвития. Семья попросила представителей власти заняться проблемой макак. Жители острова Май-Пай оценивают местную популяцию обезьян в 300-400 особей. Людей на Бамбуковом острове меньше, чем макак.

Проблема макак на Пхукете

Сосуществование макак и людей не обходится без трудностей и на Пхукете, особенно в местах, где обезьян много и они давно воспринимают человека не как угрозу, а как источник получения пищи или даже развлечения.

В частности, обезьяны регулярно создают проблемы жителям Рассады (особенно Soi Kingkaew и острова Сирэ), а также некоторых частей Пхукет-Тауна и Ко-Кэу. Различные инцидент происходят и на холме То-Сэ, обиходное название которого на английском языке – Манки-Хилл.

С конца апреля по середину мая на Пхукете проходил очередной раунд начатой в 2018 году кампании по отлову и стерилизации макак для сдерживания роста их популяций. Тогда же, в 2018 году, была опробована идея создания обезьяньих островов. Две стаи пхукетских приматов были в полном составе переселены на небольшие острова Ко-Тханан и Ко-Пайю в заливе Пханг-Нга.

Перед релокацией приматов стерилизовали, а на островах установили поилки, чтобы макаки не испытывали дефицита воды. Пропитанием их должны были обеспечить местные джунгли. По итогам инспекции в 2023 году ведущие проект специалисты констатировали, что макаки на Пайю и Тхханане устроились прекрасно: животные здоровы, еды и воды у них вдоволь, настроение благодушное, а агрессии никто не демонстрирует. К обезьянам возят туристов.

Также в рамках кампании периодически устанавливаются новые информационные щиты в местах обитания макак, таких как Кхао-Ранг и Кхао-То-Сэ в Пхукет-Тауне. Туристов предупреждают о том, что обезьяны могут серьезное покусать, если их рассердить. При этом поводом для вспышки агрессии может стать отказ угостить примата чем-нибудь вкусным или попытка отобрать у него приглянувшийся ему смартфон. Нападения макак на людей, в частности, неоднократно просходили на Манки-Хилл. В одном из случаев обезьяна прокусила артерию туристу из России.

С правилами общения с пхукетскими макаками можно ознакомиться здесь.