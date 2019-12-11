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Макака покусала туриста из России на обезьяньем холме в Пхукет-Тауне

Шеф туристической полиции по третьему региону Криссак Сонгмунна заявил о необходимости установить больше предупреждающих знаков и информационных щитов на холме То-Сэ в Пхукет-Тауне, после того как очередной турист был покусан макакой в ходе посещения популярной пхукетской достопримечательности.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Декабря 2019, 11:28 AM
Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Архив The Phuket News

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Архив The Phuket News

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Несмотря на предупреждающие знаки, туристы регулярно нарушают правила безопасного общения с обезьянами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Нападения макак на кормящих их людей происходят на холме То-Сэ регулярно, однако в данном случае процесс оказания помощи иностранцу, оказавшемуся туристом из России, был снят на видео и выложен в социальные сети. На видео видно, что рука пострадавшего туриста обильно кровоточит, как если бы макака прокусила ему артерию или вену. При этом обстоятельства самого нападения неизвестны. Одни источники утверждают, что турист дразнил обезьяну, другие – что пытался сфотографировать на смартфон свою руку с протянутой едой, а животное восприняло это как попытку отобрать пищу, которую уже считало своей.

Через два дня после нападения, произошедшего 8 декабря, генерал-майор Сонгмунна посетил холм То-Сэ и заявил, что установленных там щитов с информации о правилах поведения недостаточно.

«Предупреждений должно быть больше, уже установленных знаков недостаточно. При этом на информационных щитах должна быть четкая и проиллюстрированная информация о том, как правильно кормить обезьян, и предупреждение о том, что их нельзя дразнить», – заявил генерал Сонгмунна.

«Также мы попросим главу административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) организовать на холме пункты оказания первой медицинской помощи, поскольку мне сообщили, что обезьяны нападают на туристов каждый день», – добавил глава туристической полиции по третьему региону.

Напомним, что ровно год назад администрация Пхукета установила информационные щиты в местах массового обитания обезьян, а затем продублировала информацию о правилах общения с ними в виде брошюры. В информационных материалах на тайском, английском, русском и китайском языках туристов предупреждали о том, что обезьяны могут быть агрессивны, склонны воровать вещи и еду и могут разносить опасные заболевания. Также там приводились десять правил безопасного общения с макаками:

  1. Будьте осторожны! Помните, что обезьяны кусаются.
  2. Не оставляйте личные вещи на мотоциклах и машинах.
  3. Не пытайтесь отбирать еду у обезьян.
  4. Кормите обезьян лишь в пределах выделенных зон.
  5. Не показывайте обезьянам ничего, что не собираетесь отдать им.
  6. Соблюдайте чистоту.
  7. Не трогайте обезьян руками.
  8. Не дразните, не бейте, не пугайте обезьян.
  9. Не кормите обезьян на проезжей части.
  10. Если вы являетесь туристическим гидом, соблюдайте вышеизложенные правила сами и следите, чтобы их соблюдали ваши туристы.

 

 

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