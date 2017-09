Mai Khao Beach Condotel: Кондоминиум с возможностью сдачи квартир в посуточную аренду Жилой комплекс Mai Khao Beach Condotel был задуман как гибрид кондоминиума и отеля. Квартиры в нем можно будет оформить в полную собственность, и сдавать посуточно. Новости Пхукета 9 Сентября 2017 12:00:00 Фото: Mai Khao Beach Condotel Начавшаяся в прош-лом году кампания по борьбе с «нелегальными отелями» вызвала серьезное беспокойство у владельцев курортной недвижимости, которые внезапно было объявлено, что сдача квартир посуточно с точки зрения закона нелегальна. Одним из первых пхукетских проектов, готовых разрешить эту проблему, должен стать Mai Khao Beach Condotel, который в официальных документах значится как «кондоминиум коммерческого назначения» и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к гостиницам. Таким образом Mai Khao Beach Condotel, половина квартир в котором была продана до начала строительства, предлагает инвесторам одновременно возможность оформления жилья в полную собственность (как в кондоминиумах) и сдачи его в посуточную аренду (как в отелях). К настоящему моменту Mai Khao Beach Condotel получил и разрешение на строительство, и сертификат о прохождении экологической экспертизы EIA. Таким образом застройщику Mai Khao Beach Condotel Co Ltd, входящему в Thai Business Development (TBD) Company Group, был дан зеленый свет на возведение комплекса. Строительство на данный момент уже началось. Mai Khao Beach Condotel расположится в 450 м от одноименного пляжа на севере Пхукета в окружении пятизвездочных отелей, в пешей доступности от аквапарка, в 5 мин. от гольф-поля Blue Canyon и в 10 мин. езды от аэропорта. «Другие козыри проекта – пятилетняя программа сдачи квартир в аренду с гарантией возврата инвестиций на уровне 10% в год; возможность оформления квартир в полную собственность и цены в интервале от 1,999 млн бат (за квартиру с одной спальней площадью 36 кв. м) до 6 млн бат. Все вместе это невероятно привлекательное предложение», – говорит гендиректор TBD Игорь Протасов, приводя заодно и статистику продаж. Из 342 квартир проданы уже более 160, причем три договора были подписаны, пока редакторы газеты The Phuket News готовили материал к печати. Менеджментом Mai Khao Beach Condotel будет заниматься одна из международных отельных сетей, но конкретного партнера в TBD пока не выбрали. «Мы ведем переговоры с тремя разными западными отельными сетями о том, чтобы одна из них занялась менеджментом комплекса, а сам он был брендирован под именем принадлежащего этой сети четырех- или пятизвездочного отеля», – поясняет Протасов. Глава TBD отмечает, что комплекс изначально проектировался по отельным стандартам. Работа под управлением престижной отельной сети также предусматривалась сразу. Главное же отличие от покупки номера в отеле – это возможность оформления фрихолда, так что покупатель защищен и от рисков лизхолда, и от проблем с законом аренде. «Решение реализовать проект, который одновременно удовлетворял бы требованиями и Закона о кондоминиумах, и Закона об отелях, было принято еще до того, как мы начали проектирование», – говорит Протасов. «Центральной идеей было создать проект, который интересен именно с инвестиционной точки зрения. В Mai Khao Beach Condotel покупатель может легально сдавать квартиру в посуточную аренду и гарантированно получать 10% годового дохода на вложенную сумму», – говорит гендиректор TBD. «Кроме того, поскольку это коммерческая недвижимость, ее стоимость после завершения строительства будет, как минимум, на 25% выше рыночных цен на обычные жилые кондоминиумы», – прогнозирует Протасов. Что касается управления комплексом после сдачи в эксплуатацию, то здесь господин Протасов подчеркивает, что опыт работы в отельном сегменте у TBD уже есть. «Среди проектов TBD имеется отель Palm Oasis Boutique Hotel, которым мы управляем на протяжении пяти последних лет, а так же кондоминиумы Nai Harn Beach Condominium и Naiharn Condominium, состоящие из трех семиэтажных зданий», – говорит Игорь Протасов. Добавьте новостную ленту на свой сайт Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка Конкурсы певчих птиц на Пхукете Судьба Phuket FC решится в течение недели Выпечка как личный вклад в традицию Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus