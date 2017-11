Магазины в Таиланде закроются раньше обычного времени 26 октября Большинство тайских компаний не будут работать 26 октября или закроются в 14:00-15:00 в связи с Королевской кремацией. Новости Пхукета 25 Октября 2017 09:08:54 Фото: Eirien / Flickr Тайский розничный бизнес объявил о сокращенном рабочем днем 26 октября. Со второй половины дня будут закрыты даже те торговые точки, которые обычно остаются открытыми по выходным и праздникам. Как сообщалось ранее, в связи с Королевской кремацией в стране не будут работать банки, отделения почты, офисы государственных ведомств. При этом о намерении почтить память Короля Пхумипона Адульядета объявили и операторы розничных магазинов, включая круглосуточные и работающие без выходных. Соответствующие торговые точки будут открыты лишь в первой половине дня. После 14:00-15:00 жизнь в стране практически остановится. В среду, 25 октября, газета Bangkok Post опубликовала следующий график работы основных сетевых магазинов и торговых центров. В случае сетевых магазинов график идентичен для всей сети. Все магазины CP Fresh Mart закроются в 15:00.

Все магазины FamilyMart закроются в 15:00.

Все магазины Big C закроются в 15:00 (до полуночи).

Все магазины7-Eleven закроются в 14:30 (до полуночи).

Все магазины Tesco Lotus Express закроются 14:00 (до 06:00 утра).

Все ТЦ бренда Central закроются в 15:00, кроме CentralWorld и Zen, Central Plaza Rama II в Бангкоке, в которых будут проходить ритуальные церемонии. Esplanade закроется в 15:00.

Fashion Island будет открыт только как место проведения ритуальных церемоний.

ISETAN будет закрыт весь день.

Megabangna закроется в 15:00.

Robinson закроется в 15:00, кроме тех отделений, где будут проходить ритуальные церемонии.

Terminal 21 закроется в 15:00.

The Mall закроется в 15:00. Baan & Beyond закроется в 14:00.

Big C Supercenter закроется в 15:00.

HomeWorks закроется в 14:00.

HomePro закроется в 15:00.

Index Living Mall закроется в 14:00.

IKEA закроется в 15:00.

Makro закроется в 15:00.

Tesco Lotus закроется в 14:00.

Thai Watsadu закроется в 14:00. Офисы Dtac закроются в 15:00, кроме точек в аэропортах.

Офисы True Shops закроются в 15:00, кроме точек в аэропортах.

Офисы AIS будут закрыты весь день, кроме точек в аэропортах.

Пункты обмена валют в туристических местах и аэропортах будут открыты.