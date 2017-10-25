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Магазины в Таиланде закроются раньше обычного времени 26 октября

Большинство тайских компаний не будут работать 26 октября или закроются в 14:00-15:00 в связи с Королевской кремацией.

Новости Пхукета

25 Октября 2017 09:08:54

Фото: Eirien / Flickr
Фото: Eirien / Flickr

Тайский розничный бизнес объявил о сокращенном рабочем днем 26 октября. Со второй половины дня будут закрыты даже те торговые точки, которые обычно остаются открытыми по выходным и праздникам.

Как сообщалось ранее, в связи с Королевской кремацией в стране не будут работать банки, отделения почты, офисы государственных ведомств. При этом о намерении почтить память Короля Пхумипона Адульядета объявили и операторы розничных магазинов, включая круглосуточные и работающие без выходных. Соответствующие торговые точки будут открыты лишь в первой половине дня. После 14:00-15:00 жизнь в стране практически остановится.

В среду, 25 октября, газета Bangkok Post опубликовала следующий график работы основных сетевых магазинов и торговых центров. В случае сетевых магазинов график идентичен для всей сети.

  • Все магазины CP Fresh Mart закроются в 15:00.

  • Все магазины FamilyMart закроются в 15:00.

  • Все магазины Big C закроются в 15:00 (до полуночи).

  • Все магазины7-Eleven закроются в 14:30 (до полуночи).

  • Все магазины Tesco Lotus Express закроются 14:00 (до 06:00 утра). 

  • Все ТЦ бренда Central закроются в 15:00, кроме CentralWorld и Zen, Central Plaza Rama II в Бангкоке, в которых будут проходить ритуальные церемонии.

  • Esplanade закроется в 15:00.

  • Fashion Island будет открыт только как место проведения ритуальных церемоний.

  • ISETAN будет закрыт весь день.

  • Megabangna закроется в 15:00.

  • Robinson закроется в 15:00, кроме тех отделений, где будут проходить ритуальные церемонии.

  • Terminal 21 закроется в 15:00.

  • The Mall закроется в 15:00.

  • Baan & Beyond закроется в 14:00.

  • Big C Supercenter закроется в 15:00.

  • HomeWorks закроется в 14:00.

  • HomePro закроется в 15:00.

  • Index Living Mall закроется в 14:00.

  • IKEA закроется в 15:00.

  • Makro закроется в 15:00.

  • Tesco Lotus закроется в 14:00.

  • Thai Watsadu закроется в 14:00.

  • Офисы Dtac закроются в 15:00, кроме точек в аэропортах.

  • Офисы True Shops закроются в 15:00, кроме точек в аэропортах.

  • Офисы AIS будут закрыты весь день, кроме точек в аэропортах.

  • Пункты обмена валют в туристических местах и аэропортах будут открыты.

 

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