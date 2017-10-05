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Магазины Tesco Lotus будут работать до 14:00 в четверг, 26 октября

Сеть Tesco Lotus объявила о том, что в день Королевской кремации все ее магазины в Таиланде будут работать только до 14:00.

Новости Пхукета

5 Октября 2017 11:30:29

Фото: massa 我嫌日的冬 / Flickr
Фото: massa 我嫌日的冬 / Flickr

Решение сократить рабочий день было принято для того, чтобы каждый сотрудник Tesco в Таиланде мог отдать дань уважение Его Величеству Раме IX, ушедшему из жизнь 13 октября прошлого года. Церемония Королевской кремации пройдет 26 октября.

Отметим, что другие крупные розничные сети пока не объявляли о каких-либо изменениях в графике работы 26 октября. При этом соответствующий день в Таиланде уже объявлен нерабочим.

Объявление о сокращенном рабочем дне в Tesco было опубликовано на официальной странице в Facebook.

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