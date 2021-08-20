Магазины Пхукета проверяют на предмет завышения цен

Администрация губернатора обратилась к коллегам из профильных ведомств с призывом быть максимально внимательными при проверке цен на товары в магазинах острова, чтобы защитить жителей от возможного завышения цен продавцами на фоне продолжающейся третьей волны пандемии.

Новости Пхукета

20 Августа 2021, 06:42 PM

Фото: Phuket Commerce Office

Говоря о ситуации, вице-губернатор Пичет Панапонг в очередной раз подчеркнул, что пандемия в том или ином виде отразилась на жизни множества людей, на фоне чего власти острова рассматривают возможность завышения цен в магазинах.

«Для борьбы с этим я отдал распоряжение сотрудникам пхукетского офиса Минторговли проверить цены на товарах в магазинах. Мы понимаем, что в последнее время существуют трудности со ввозом товаром с материка из-за ограничений, введенных приказом по провинции Пхукет. Но я также хочу попросить операторов розничных торговых точек продемонстрировать готовность к сотрудничеству, быть честными по отношению к покупателям и не завышать цены», – заявил господин Панапонг.

«Я хочу, чтобы во всех магазинах на каждом товаре были не оставляющие разночтений ценники. Это позволит повысить уверенность среди покупателей», – добавил он.

Выполняя приказ, сотрудники пхукетского офиса Минторговли на этой неделе проинспектировали ряд пхукетских магазинов и аптек. В последних особое внимание уделялось ценам на растительный препарат «Фа талай джон» на основе растения Andrographis paniculata. Некоторые тайские врачи ранее рекомендовали его в качестве альтернативного средства от COVID-19.

В отчет PR-службы провинции Пхукет говорится, что в большинстве аптек стоимость этого препарата традиционной медицины были четко указаны на ценниках и были справедливыми.