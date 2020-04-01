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Магазины Пхукета переходят на сокращенный рабочий день

Основные розничные сети Пхукета – от Tesco и Big C до 7-Eleven и SuperCheap – переходят на сокращенный рабочий день. В вечерние и ночные часы магазины не работают.

Новости Пхукета

1 Апреля 2020, 10:04 AM
Муниципалитет Патонга поблагодарил розничные сети за отказ от работы в вечерние и ночные часы. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга поблагодарил розничные сети за отказ от работы в вечерние и ночные часы. Фото: Муниципалитет Патонга

Во вторник, 31 марта, муниципалитет Патонга опубликовал сообщение в Facebook, в котором поблагодарил розничные сети продемонстрировавшие готовность сотрудничества с властями и сократившие рабочие часы.

Согласно публикации муниципалитета, магазины брендов Family Mart, Super Cheap, 7-Eleven, Tesco Lotus, Makro, Big C и Central Food Hall в Патонге с 31 марта и в течение всего апреля будут закрываться в 19:00 и открываться не ранее 5:00 утра. В вечерние и ночные часы магазины работать не будут.

Также от работы в вечерние и ночные часы отказываются магазины в других районах острова. В частности, пользователи соцсетей сообщают об изменении часов работы магазинов Makro и Tesco Lotus в Чалонге/Раваи.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана обратился к жителям и гостям острова с призывом не покидать дома после 20:00 и не посещать общественных мест в вечерние и ночные часы. Официально комендантский час при этом не объявлялся, губернатор ограничился лишь просьбой о добровольном сотрудничестве.

 

 

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