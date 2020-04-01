Магазины Пхукета переходят на сокращенный рабочий день

Основные розничные сети Пхукета – от Tesco и Big C до 7-Eleven и SuperCheap – переходят на сокращенный рабочий день. В вечерние и ночные часы магазины не работают.

Новости Пхукета

1 Апреля 2020, 10:04 AM

Муниципалитет Патонга поблагодарил розничные сети за отказ от работы в вечерние и ночные часы. Фото: Муниципалитет Патонга