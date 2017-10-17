Магазины Makro закроются 26 октября в 15:00

Компания Siam Makro Plc, являющаяся оператором одноименной сети магазинов в Таиланде, объявила о сокращенном рабочем дне 26 октября.

17 Октября 2017 09:37:39

Фото: Siam Makro Plc / Facebook

Все магазины Makro в Таиланде закроются 26 октября в 15:00, чтобы сотрудники сети могли принять участие в церемонии прощания с Рамой IX. Об этом компания сообщила на своей странице в сети Facebook.

В пятницу, 27 октября, магазины Makro откроются по обычному расписанию.

Ранее о сокращенном рабочем дне объявили 7-Eleven, Central Festival, Jungceylon, True, Tesco Lotus, Fresh Mart и другие компании розничного сегмента, торговые точки которых обычно открыты в выходные и праздничные дни.

При этом в государственных учреждениях и большинстве частных компаний 26 октября будет нерабочим днем в соответствии с распоряжением Кабмина.